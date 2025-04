Iszonyatosan hosszú sorok alakultak ki a legfontosabb nyugati határátkelőknél

Két nyugat-magyarországi határátkelőnél is több kilométeres torlódások alakultak ki a szomszédos országokban meghozott korlátozó intézkedések miatt – írja az Útinform.

A ragadós száj- és körömfájás terjedése miatt korlátozásokat vezettek be a szlovákiai és az ausztriai határátkelőknél is. Az útinform azt írja, hogy a szlovák-magyar kisméretű határátkelőket a pozsonyi, nagyszombati és nyitrai régióban a 3,5 t feletti járművek előtt zárva tartják, a párosujjú patás állatokat csak Parassapuszta határátkelőn lehet szállítani. A nagy határátkelőkön fertőtlenítő kapus kezelés után szabad az áthaladás a járművek számára Rajka, Vámosszabadi, Komárom, Esztergom, Parassapuszta határállomásokon. Ausztria felé hasonlóan nehéz a helyzet, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyénél 8 kisebb határátkelőt is lezártak a nyugati szomszédunk felé.

Emiatt hatalmas torlódások alakultak ki a legfontosabb határátkelőknél:

Az M1-es autópályán minimum 15 kilométeres kocsisor alakult ki (az MKIF szerint már 24 kilométeres), már a 150-es kilométertől mindkét sávot elfoglalják a járművek. A hatóságok a súlyosan megnövekedett menetidő elkerülése érdekében azt tanácsolják, hogy az Ausztria felé közlekedők a 142-es kilométernél hagyják el az autópályát az 1-es főútra.

Az M15-ös autópályán Rajkánál is kialakult egy 5 kilométeres torlódás,

valamint Komáromnál a 13-as számú főútnál is legalább 3 kilométeres dugó van.

