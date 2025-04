Miközben a piacok próbálnak magukhoz térni a reggeli sokkból, megszólalt Donald Trump. Az amerikai elnök elmondta, hogy az Egyesült Államok gazdasági helyzete javulóban van, és

itt az idő, hogy a Federal Reserve kamatot vágjon.

Donald Trump szerint

az Egyesült Államok gazdasági helyzete javulóban van.

Az elnök szerint ugyanis csökkennek az olaj- és élelmiszerárak, alacsonyak a kamatok – bár szerinte a jegybanknak még inkább csökkentenie kellene azokat –, és nincs infláció. Hangsúlyozta, hogy az USA – amelyet hosszú időn át kihasználtak más országok – most heti dollármilliárdokat szed be a korábban bevezetett vámok révén. Kiemelte, hogy ennek ellenére Kína, amelyet a legnagyobb visszaélőnek tart, éppen gazdasági válsággal küzd, mégis 34%-kal emelte meg a vámokat – a már így is rendkívül magas szintre.

Mindezt figyelmen kívül hagyva Trump korábbi figyelmeztetését,

miszerint az ilyen országok ne válaszoljanak megtorló intézkedésekkel.

Trump úgy véli, ezek az országok évtizedeken át élősködtek az Egyesült Államokon, és ezért a múlt vezetőit okolja.

Véleménye szerint itt az idő, hogy Amerika újra nagy legyen:

