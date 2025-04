Beindult az adok-kapok a vámháborúban: Kína a végsőkig fog harcolni, az EU ellenvámokkal készül

Kína határozottan elutasította az Egyesült Államok "zsarolását" a Donald Trump amerikai elnök által kirobbantott globális kereskedelmi háborúban, az EU ellenvámokkal készül tárgyalóasztalhoz ülni, Japán és Pakisztán szintén tárgyalna.

Kína a végsőkig harcol

A kínai elutasítás azt követően érkezett, hogy Trump azzal fenyegetett, szerdán akár 100% fölé is emelheti az USA Kínából származó importjára kivetett vámokat, válaszul Peking azon döntésére, hogy "kölcsönös" vámokat vezetett be Trump múlt heti intézkedéseire reagálva.

Az amerikai fél fenyegetése a Kína elleni vámok fokozására hiba a hiba tetején, ami ismét leleplezi az amerikai oldal zsaroló természetét

– közölte a kínai kereskedelmi minisztérium.

Ha az USA ragaszkodik a saját útjához, Kína a végsőkig fog harcolni.

Az EU ellenvámokkal fenyeget

Az Európai Unió saját ellenvámokat javasolt Trump vámdömpingjére, amely tucatnyi országot érintett, a pénzügyi piacokat zuhanásba taszította és felerősítette a globális gazdasági recesszió lehetőségét. Az Európai Bizottság 25%-os ellenvámokat javasolt számos amerikai termékre, köztük szójababra, diófélékre és kolbászokra, bár más potenciális tételek, mint a bourbon whiskey, lekerültek a listáról egy Reuters által látott dokumentum szerint.

A tisztviselők jelezték, készek tárgyalni egy "nulla a nulláért" megállapodásról Trump kormányzatával.

Előbb vagy utóbb tárgyalóasztalhoz ülünk az USA-val, és kölcsönösen elfogadható kompromisszumot találunk

– mondta Maros Sefcovic uniós kereskedelmi biztos egy sajtótájékoztatón.

Európa már most is küzd az autókra és fémekre kivetett vámokkal, és szerdán 20%-os vám vár más termékekre. Trump az EU-s alkoholos italokra kivetendő vámokkal is fenyegetett.

Beindulnak a tárgyalások

A japán Nikkei index 6%-kal emelkedett kedden, visszapattanva az előző napi másfél éves mélypontról, miután Trump és Isiba Sigeru japán miniszterelnök megállapodtak kereskedelmi tárgyalások megkezdéséről.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter pakisztáni kollégájával is tárgyalt a vámokról és a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokról.

Kormányzati tisztviselők szerint tucatnyi más ország vette fel a kapcsolatot abban a reményben, hogy elkerülhetik a szerdán életbe lépő vámokat.

Trump a céljairól beszélt

Trump szerint a vámok – minimum 10% minden amerikai importra, egyes célzott termékekre akár 50% – segítenek az Egyesült Államoknak visszaszerezni azt az ipari bázist, amely szerinte évtizedek kereskedelmi liberalizációja során sorvadt el.

Ez az egyetlen esélye országunknak, hogy újrarendezze a helyzetet. Mert egyetlen más elnök sem lenne hajlandó megtenni, amit én teszek, vagy akár csak átmenni ezen

– mondta újságíróknak a Fehér Házban.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap Floridában találkozott Trumppal – jelentette a Politico –, hogy arra ösztönözze, helyezze előtérbe a kereskedelmi megállapodások megkötését a partnerekkel, megnyugtatva ezzel a piacokat, hogy van végcélja az amerikai stratégiának. A Trump-adminisztráció tisztviselői szerint az elnök betartja ígéretét, hogy visszafordítja a kereskedelmi liberalizáció évtizedeit, amelyek véleménye szerint aláásták az amerikai gazdaságot.

"Megduplázza a tétet valamiben, amiről tudja, hogy működik, és ezt folytatni is fogja" – mondta Kevin Hassett, a Fehér Ház közgazdásza a Fox Newsnak.

De meghallgatja kereskedelmi partnereinket is, és ha igazán jó ajánlatokkal jönnek, amelyek előnyösek az amerikai gyártás és az amerikai gazdák számára, biztos vagyok benne, hogy meghallgatja őket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images