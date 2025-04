Meglepő inflációs adat érkezett!

Márciusban 4,7% volt az egy évre visszatekintő drágulás Magyarországon. Előzetesen a szakértők arra számítottak, hogy a februrári 5,6%-ról 5%-ig esik az infláció, elsősorban azért, mert a márciusi árfelírási időszak vége felé életbe lépett az árrésstop, illetve az üzemanyagárak estek. Úgy tűnik, a hatásokat még alul is becsülték az elemzők, hiszen a vártnál érdemben nagyobb inflációcsökkenés következett be.

Az infláció öthavi emelkedés után tudott csökkenni, és ahogy a növekedés is meglepő mértékű volt, most a csökkenés is nagyobb lett a várakozásoknál.

Azt a most megjelenő részadatokból kell kibogozni, hogy mi okozta a fogyasztói árindex vártnál is nagyobb esését. A megelőző hónapokban minden összeesküdött a dezinfláció ellen, a magas inflációban egyaránt felfedezhető volt a nyersanyagok drágulásának, a forintgyengülésnek, a kormányzati adólépések árfelhajtó erejének, a gyors béremelkedés, valamint az ezek következtében felerősödő inflációs várakozások hatása.

Arra előzetesen minden szakember számított, hogy az élelmiszerek áremelkedése megáll, hiszen a kormány számos termékre árrésstopot vezetett be, ami részben már megjelent a márciusi adatokban. Az infláció számításához meghatározott árfelírási időszak minden hónap 20. napjáig tart a KSH-nál, vagyis a március 17-én életbe lépő árrésstop alacsonyabb árai négy nap erejéig szerepeltek a márciusi inflációban.

Enélkül bizonyosan tovább drágultak volna az élelmiszerek, ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal most azt mérte, hogy februárhoz képest stagnáltak az árak,

márpedig ebben már benne van az időszak végi áresés is, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium 16% körülinek becsült.

Havi alapon drágult a ruházkodás (1,2%), aminek elsősorban szezonális okai vannak, és egyelőre a tavalyi forintgyengülés hatásai is kitartanak az importcikkek árazásában, legalábbis erre utal a tartós fogyasztási cikkek további áremelkedése (havi alapon további 0,4%). Az is a várakozásoknak megfelelően alakult, hogy az üzemanyagárak havi alapon csökkentek, és mivel tavaly ilyenkor drágultak, ezért az éves árindex mérséklődését a bázishatás is segítette.

A meglepetésfaktort leginkább a szolgáltatások áralakulásában sejthetjük, az éves áremelkedés a februári 9,2%-ról hirtelen 7,5%-ra esett vissza.További részletek hamarosan.

Áralakulás (2025. márc., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek 0,0 7,0 Szeszes ital, dohány 0,5 5,5 Ruházkodás 1,2 2,3 Tartós fogy. cikk 0,4 2,1 Háztart. energia -0,2 -2,7 Egyéb cikk, üzemanyag -1,2 0,6 Szolgáltatások 0,3 7,5 Fogyasztói árindex 0,0 4,7 Maginfláció 0,3 5,7 Nyugdíjas infláció 0,0 4,7 Forrás: KSH, Portfolio

Összességében azt láthatjuk, hogy

az élelmiszerek áralakulása az inflációra nézve semleges volt,

a szeszes ital, dohány, a ruházkodási és tartós fogyasztási cikk erősítette az inflációt,

az üzemanyagok, a háztartási energia (feltehetően a gáz technikai árképzése miatt) és a szolgáltatások hűtötték azt.

Az árrésstop első hatásai természetesen azokban a termékekben érhető tetten leginkább, ahol nagyon magas volt az árrés, és ezért már a töredék időszakban is nagy hatást volt képes gyakorolni a márciusi átlagárra az áresés. Ilyen volt a margarin, ami így tudott havi alapon 10%-ot esni (ezzel borítékolható, hogy áprilisban itt nagyon jelentős további csökkenést fog mérni a KSH), bő 5%-kal lettek olcsóbbak a tejtermékek, a vaj, de már árcsökkenést regisztráltak zsír, burgonya, liszt és cukor esetében is.

