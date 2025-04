Vámháború: válságtanácskozást rántottak össze a legnagyobb bankok

Négy globális nagybank vezetői vitatták meg vasárnap este egy telefonbeszélgetésen a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett súlyos vámok következményeit – tudta meg a Reuters.

A telefonos értekezletet a Bank Policy Institute szakmai szövetség hívta össze a JP Morgan, a Bank of America, a Barclays és az HSBC részvételével – írja a hírügynökség saját forrásaira hivatkozva. A Sky News szerint a Citigroup is képviseltette magát. A ritkaságszámba menő egyeztetés ténye is mutatja, mekkora riadalmat keltett az amerikai elnök intézkedéssorozata a pénzügyi szektorban.

A KBW bankindex mintegy 15,2%-ot esett az új vámok április 2-i bejelentése óta, amelyet Trump a "felszabadulás napjaként" emlegetett, és azóta a pénzügyi világ prominensei aggodalmukat fejezték ki az új vámpolitika hatásaival kapcsolatban. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója szerint tartós negatív következményei lehetnek, Bill Ackman milliárdos befektető pedig arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok

egy önmaga által előidézett, gazdasági nukleáris tél

felé tarthat.

A Reuters arról is beszámolt, hogy

a legnagyobb amerikai bankok vezetői csütörtökön találkoztak Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel is,

és megvitatták Donald Trump elnök vámtervezeteit már egy nappal azok bejelentése után. A vezérigazgatók Washingtonban találkoztak Lutnickkal a Financial Services Forum keretében, és kérdéseket tehettek fel a miniszternek. A nyolc legnagyobb amerikai bank vezetőivel folytatott találkozó állítólag fél órán át tartott.

