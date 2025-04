A vártnál kisebbet üthet a Trump-vám egy fontos európai szektoron

Donald Trump amerikai elnök legújabb vámcsomagja az európai luxusipart is célkeresztbe vette, a helyzet ugyanakkor nem drámai. Egyfelől luxuscikkekre eddig is volt vám az Egyesült Államokban, másfelől nagyon speciálisak a fogyasztói szokások, harmadrészt pedig a marzsiok is jelentősek – egyebek mellett erről beszélt Orbók Ilona luxusipari szakértő, a BDO Magyarország ügyvezetője a Portfolio Checklist keddi adásában. A szakértő ugyanakkor figyelmeztetett: az Egyesült Államok kulcspiac a luxusipar számára, a vámok hatása pedig szegmensenként és akár márkánként is jelentősen eltérő lehet.