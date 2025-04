Az ember, aki pár szóval hoz történelmi mozgásokat

Ez most kiváló időpont a vásárlásra

- írta Donald Trump elnök a Truth Social platformon közzétett bejegyzésében szerda reggel 9:37-kor New York-i idő szerint.

Alig négy órával később pedig érkezett a piaci hangulatot alapjaiban megfordító és a vámháborút egyelőre a sarkából kifordító bejelentés az amerikai elnöktől, ugyanezen a platformon.

A keleti parti idő szerint délután fél 2-kor megjelent bejegyzés a vámok alkalmazásának ideiglenes felfüggesztéséről történelmi mozgásokat hozott a piacokra. A Bloomberg szerint a soha nem látott hirtelen pozitív fordulat hatására 4300 milliárd dollárral nőtt az amerikai részvénypiacok értéke.

This is unusual:At 1:02 PM ET, the S&P 500 surged nearly +1% in 4 minutes without any major news.By 1:10 PM ET, the +1% rally was largely erased.Then, exactly 8 minutes later at 1:18 PM ET, President Trump announced the 90-day tariff pause.Did someone know? pic.twitter.com/7zcXvVZZLm