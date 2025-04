Brutális áremelés jöhet a ruhák és cipők piacán

Ezek a vállalkozások, a Nike-hoz és a Lululemonhoz hasonlóan, választás előtt állnak:

vagy áthárítják a vámok költségét mintegy 40 százalékos áremelés formájában – potenciálisan tönkretéve az értékesítést –,

vagy maguk nyelik le a költségnövekedést, tovább terhelve az amúgy is vékony haszonkulcsot.

Nagyobb versenytársaikkal ellentétben azonban a kisebb ruházati és cipőgyártó cégek nem rendelkeznek kiterjedt ellátási láncokkal, így erősen függenek Vietnámtól és Kínától.

A csőd fenyeget

Ian Rosenberger, a Day Owl vezérigazgatója – egy hatéves New York-i vállalat, amely Vietnámban gyárt hátizsákokat – felfüggesztette a megrendeléseket. Hacsak nem születik megállapodás a vietnámi vámok jelentős csökkentéséről, Rosenberger becslése szerint

a Day Owl-nak 30 napja van, mielőtt bezárna.

Azonban a körülbelül 100 napos gyártási ciklussal számolva, a további várakozás azzal a kockázattal jár, hogy lemaradnak a kulcsfontosságú iskolakezdési vásárlási szezonról. "A kár már most elég jelentős ahhoz, hogy egzisztenciális fenyegetést jelentsen" – mondta, hozzátéve, hogy hét alkalmazottja már kérdezgeti, készüljenek-e arra, hogy elveszítik munkájukat.

Rosenberger elmondta, hogy a vámok 5 dollárról 22 dollárra növelnék a vámköltségeit, ami arra kényszerítené, hogy csúcskategóriás táskájának árát 155 dollárról 212 dollárra emelje.

A Footwear Distributors and Retailers of America – amelynek tagjai között van a Nike, a Walmart, a Skechers és a Deckers – kiszámította, hogy

egy Vietnámban készült 155 dolláros futócipő árát 220 dollárra kellene emelni az amerikai üzletekben a 46 százalékos vám ellensúlyozására.

Vietnám létfontosságú szerepet tölt be, mivel specializált gyárakat fejlesztett ki, amelyek mindent gyártanak a csúcstechnológiás futócipőktől a melegítőkig. Az ország az Egyesült Államokba importált ruhák és cipők második legnagyobb forrása Kína után, és kulcsfontosságú gyártóközpont a Nike, az Adidas és mások számára.

Vietnám a vámok bevezetésének 45 napos halasztását kérte, és közölte, hogy több amerikai árut vásárolna, miután Trump és To Lam vietnámi vezető pénteken megállapodtak, hogy tárgyalnak a vámok eltörléséről.

A Nike részvényei 14 százalékot estek április 2. óta, amikor Trump bejelentette a vámokat, míg az Adidas részvényei 16 százalékot veszítettek, a Puma részvényei 18 százalékkal csökkentek, a North Face tulajdonos VF Corp részvényei pedig 31 százalékkal zuhantak.

Ezek a nagy cégek világszerte gyárakkal dolgoznak együtt, ami némi tárgyalási erőt biztosít számukra a vámköltségek megosztására a beszállítókkal. A VF Corp szóvivője szerint "ellátási láncuk jól diverzifikált a vámok kezelésére". A kisebb vállalkozásoknak, mint például a seattle-i székhelyű Oiselle női futómárkának, kevesebb kapacitása van a költségek elnyelésére, és kevesebb erőforrása az alternatívák tervezésére.

Arielle Knutson, az Oiselle vezérigazgatója arra kérte 14 teljes munkaidős alkalmazottját, hogy szokásos munkájuk mellett két vagy három vámkontingens-terven is dolgozzanak. Az Oiselle, amely Vietnámból szerzi be a leggingseket, sportmelltartókat és futófelsőket, elhalasztotta a 2026-os tavaszi rendeléseket, amelyeket általában most adnának le.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio