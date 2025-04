Drámai bejelentést tett a Zalando

A vállalat jelenlegi felépítése valóban meglehetősen komplex: a Zalandónak nem egy, hanem három belső ügyfélszolgálati részlege működik. Ez most változni fog: a nyár végéig a cég egy új, körülbelül 200 munkahelyet magában foglaló ügyfélszolgálati egységet tervez létrehozni, amely felváltja az összes többit.

Az átszervezés következtében mind a 450 ügyfélszolgálati alkalmazott elveszíti állását.

Az új, kisebb ügyfélszolgálati egységben való munkavégzéshez újra kell pályázniuk a pozíciókra. Német médiajelentések szerint az üzemi tanács azt javasolta az érintett dolgozóknak, hogy ne írjanak alá elhamarkodott megállapodásokat, és először kérjenek jogi tanácsot.

Az új struktúra célja, hogy a komplex ügyfélmegkereséseket célzottabban és hatékonyabban kezeljék. Ez azonban nem az első alkalom, hogy a Zalando jelentős létszámcsökkentést hajt végre. 2023 februárjában a vállalat több száz munkahely megszüntetését jelentette be, főként adminisztratív és vezetői pozíciókban, válaszul a kihívásokkal teli makrogazdasági környezetre.

A cég nemrég jelentette be, hogy megszerezte az About You részvényeinek 90 százalékát nyilvános felvásárlási ajánlata során.

Címlapkép forrása: © 2025 SOPA Images via Getty Images