Itt a bejelentés: felépül Európa első Universal Studios témaparkja

A 476 hektáros komplexum a korábbi Kempston Hardwick téglagyár helyén valósul meg, és a Universal becslései szerint

az első évben 8,5 millió látogatót vonzhat.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint a több milliárd fontos beruházás révén

Bedford ad majd otthont Európa egyik legnagyobb szórakoztató parkjának, ezzel határozottan a globális színtérre helyezve a megyét.

A new Universal theme park is coming to the UK.We have closed the deal on a multi-billion-pound investment that will make Bedford home to one of Europe's biggest theme parks.Creating 28,000 jobs, boosting our economy, and driving local and national growth. pic.twitter.com/0brg57M52H

A Universal Destinations and Experience közölte, hogy az új munkahelyek 80 százalékát Bedfordshire-ből és a környező területekről származó munkavállalókkal töltenék be. A vállalat már üzemeltet témaparkokat Orlandóban, Los Angelesben, valamint Oszakában, Szingapúrban és Pekingben.

A bedfordshire-i létesítmény a vállalat szerint "Európa egyik legnagyobb és legtechnológiailag fejlettebb" témaparkja lesz.

CONFIRMED: A new Universal theme park is coming to the UK set to be one of the biggest of its kind in Europe. Creating 28,000 new jobs with more than 80% of employees hired locally Bringing an estimated £50bn boost to our economyThis is our Plan for Change in action. pic.twitter.com/pG9KTEzYio