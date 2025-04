Jócskán drágult mától a brit elektronikus beutazási engedély

Az előzetes terveknek megfelelően 10 fontról 15 fontra, tehát 60 százalékkal drágult szerdától a nagy-britanniai belépéshez szükséges elektronikus beutazási engedély, amelyet legegyszerűbben mobiltelefonos alkalmazáson keresztül lehet igényelni.

Az EU-állampolgárok március 5-én kezdhették meg az Electronic Travel Authorisation, azaz az ETA kiváltását, és

április 2-tól, múlt szerdától már csak a kiváltott engedéllyel léphetnek be Nagy-Britanniába.

Ezzel teljessé vált a nem vízumkötelezett beutazókra kidolgozott, az utóbbi másfél évben fokozatosan, a világ egyre több térségére érvénybe léptetett brit ETA-rendszer. Az engedély eddig 10 fontba került, de szerdától 16 fontot (7600 forintot) kell fizetni az ETA kiváltásáért.

A brit belügyminisztérium már korábban jelezte, hogy az elektronikus belépési engedély díja emelkedni fog. A tárca az emelést azzal indokolta, hogy így költségvetési források bevonása nélkül lehet még zökkenőmentesebbé tenni az elbírálási folyamatot és a rendszer egészének működését. Az ETA két évig vagy a kérelmező útlevelének lejártáig érvényes, és az érvényességi idő alatt korlátlan számú nagy-britanniai beutazást tesz lehetővé, esetenként legfeljebb hat hónapra.

A londoni belügyminisztérium ajánlása szerint

az ETA a mobileszközökre letölthető UK ETA alkalmazás használatával igényelhető a leggyorsabban és a legegyszerűbben.

Akiknek nincs olyan mobileszközük, amelyre a UK ETA alkalmazás letölthető, a brit kormány honlapján - gov.uk - is folyamodhatnak az elektronikus beutazási engedélyért, vagy megkérhetnek mást, hogy töltse le saját mobileszközére az alkalmazást, és a kérvényt arról az eszközről is be lehet nyújtani a kérvényező adataival. Ebben az esetben az erre megkért személynek és a kérelmezőnek egyazon helyen kell tartózkodnia, mivel a kérelmező útlevelének biometrikus adatait be kell olvastatni a mobileszköz használatával az ETA-alkalmazás megfelelő felületeire.

Az ETA digitálisan kapcsolódik a beutazási engedély birtokosának útleveléhez, így a brit határellenőrzési pontokon továbbra is csak az útlevelet kell felmutatni.

Útlevélcsere esetén viszont ismét kérvényezni kell az elektronikus beutazási engedélyt az új útlevél adataival.

London már a brit EU-tagság öt évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) után jelezte, hogy idővel a látogatási, turisztikai céllal érkező, vízumkötelezettség nélküli beutazóknak, köztük az európai uniós országok állampolgárainak is szükségük lesz belépési engedélyre. Fontos, hogy nem kell kiváltaniuk az ETA-t azoknak az EU-állampolgároknak, akik 2020 végéig törvényesen és életvitelszerűen letelepedtek Nagy-Britanniában és megszerezték az ehhez szükséges, meghatározatlan időre szóló tartózkodási engedélyt (EU Settled Status).

