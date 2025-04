Szokatlan időpontban jönnek a kormány új bejelentései

Holnap, csütörtökön reggel 9:30-kor kezdődik a Kormányinfó, amelyen a mai kormányülésen született döntéseket ismerteti Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményről a Portfolio szokás szerint élő hírfolyamban tudósít.

Az elmúlt egy hét globális központi témája

az Egyesült Államok által felerősített vámháború, amelynek lényeges gazdasági hatásai lehetnek a magyar gazdaságra nézve is, és erről bizonyára tárgyalnak a miniszterek a mai kormányülésen is.

Ez a téma tehát várhatóan a holnapi Kormányinfón is szóba kerül, és ezzel párhuzamosan akár az is, hogy az első három hónap alapján az egész éves államháztartási hiánycél csaknem kétharmada teljesült, a vámháború miatt romló gazdasági kilátások mellett pedig fontos kérdés a befektetők számára is, hogy mi lesz a magyar deficitcéllal.

Szintén fontos állategészségügyi, élelmezési és inflációs kérdés a ragadós száj- és körömfájás ügye, a fertőzés terjedése érdekében a megalakuló operatív törzs által tett lépések bemutatása, amelyek szintén szóba kerülhetnek.

A kormányinfón szintén téma lehet az ukrajnai EU-csatlakozási tárgyalások és a magyar vélemény nyilvánító szavazás kérdése, az EU-pénzek felhasználásának és az orosz-ukrán tűzszüneti tárgyalásoknak a fejleményei.

Az eseményről szokás szerint élő hírfolyamban számolunk be.

