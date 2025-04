Trump vámháborúja, mint régiós startup lehetőség

Tudod, mi a különbség a sikeres és a sikertelen befektető között? Az, hogy amikor a legtöbben pánikba esnek, a valódi profik meglátják a változásban a lehetőséget. És igen, bármilyen furcsa is, a vámháború sem csak nehézségeket fog okozni, hanem új lehetőségeket is kinyit.

Ahogy a világ legsikeresebb befektetője, Warren Buffet mondta: „Légy óvatos, amikor mások mohók, és légy mohó, amikor mások félnek.”

A történelem újra és újra bebizonyítja: a változás mindig az innováció katalizátora. Gondolj csak bele: amikor radikálisan átalakul a környezet – legyen szó technológiai áttörésről, törvényi szabályozásról vagy épp egy vámháborúról – a nagy, nehézkes szervezetek megdermednek, míg a startupok fürgén lecsapnak a lehetőségre. Miért?

Mert a változás azoknak kedvez, akik gyorsabban adaptálódnak és hamarabb találják meg a megoldást az új kihívásokra.

A nagy cégek olyanok, mint a dinoszauruszok – hatalmasak és erősek, de ha megváltozik az időjárás, a kis emlősök túlélnek, míg a dinók kihalnak. És most, hála Trump elnöknek, épp egy meteorzápor közepén vagyunk.

Vámháború: katasztrófa vagy lehetőség?

Egyszerűbb lenne az élet, ha nem ugrálna a sok kis éhes európai startup, hiszen az amerikai tech óriások mindent is jobban tudnak. Több a pénzük, a tudásuk, a szakemberük, jobb a brandjük, nagyobb az értékesítési hálózatuk, aminek köszönhetően sokkal hatékonyabbak is, mint bármilyen kis kezdő európai vállalkozás.

Egy változatlan világban ez igaz is lenne, de szerencsére a világunk változik, ráadásul egyre gyorsabb tempóban.

Trump 2025 áprilisában bevezetett 10%-os általános vámja és a további célzott vámok alaposan felforgatják a piacot. A világ összes tőzsdéje hektikus rángatózásba kezdett a vörös ördög támadására, minden borul fel és le, csak a befektetői és cégvezetői bizalom halad konzekvensen egy irányba - lefelé.

A Harvard Business School professzora, Willy Shih szerint "egy kölcsönösen függő világban élünk, és ha meg akarjuk szakítani ezeket a kölcsönös függőségeket, az nem fog egyik napról a másikra megtörténni." Azaz még csak az sem vigasztalhat, hogy pár nap alatt lezajlik mindez. De pont ez a felfordulás az, ami új lehetőségeket teremt az európai startupok számára.

Miért érdemes most európai startupokba fektetni?

1. Az amerikai tech export gyengülése

Amerika bár rengeteg Kínában gyártott terméket importál, de a digitális szolgáltatások terén a legnagyobb exportőr. A szektor külkereskedelmi egyenlege 178 milliárd dollár éves szinten (2023), a teljes szolgáltatási szektor egyenlegének 64%-a. Nem is csoda, hiszen digitális korunk nagy nyertesei szinte mind amerikai cégek, a felhőszolgáltatóktól az AI-on át az üzleti szoftverekeig.

Innen nézve a vámháborúnak ez a szektor szinte biztos, hogy az egyik nagy vesztese lesz.

A vámok miatt az amerikai technológiai termékek ára emelkedik, versenyképességük csökken, és ami talán még fájóbb lesz, hogy kiszámíthatatlanná válik. Míg Amerika bezárkózik a protekcionista vámjaival, a világ többi részén tovább dübörög az épelméjűség és a globalizáció. Ahogy a nagy amerikai cégek kénytelenek átszervezni ellátási láncaikat és emelni áraikat, piaci rések nyílhatnak az európai startupok előtt. Az európai cégeknek ez nem csak az EU-n belül javítja a versenyképességét, hanem az USA-n kívüli piacok mindegyikén, Kanadától Kínáig.

Nem kell többé az amerikai piacra koncentrálni – az európai piac most fontosabbá válik, és itt mi vagyunk hazai pályán. Lokalizált gyártás, költséghatékony alternatívák, kiszámíthatóság – mind-mind olyan fegyverek, amiket az európai startupok bevethetnek. Egy ilyen gazdasági támadás legvalószínűbb következménye az is, hogy az EU összezár és erősödik, az EU-s integráció és jogharmonizáció felgyorsul, a piac egységesedik. Szintén várható, hogy az unió új szövetségeket köt és új barátokat szerez (pl Kína).

2. Agyelszívás helyett agyelfújás

A régi Rakéta porszívóknak volt egy trükkje. A porszívócsövet a kis gép másik oldalára is lehetett csatlakoztatni, és hirtelen porszívó helyett porfújónk lett. Valami ilyesmi zajlik most a tengerentúlon is. Amerikában a STEM (Tudományos, Technológiai, Mérnöki és Matematikai) munkavállalók 23,1%-a külföldi születésű, a nagyagyú kutatók esetében még ennél is magasabb az arányuk. Őket az amerikai álom csábította el a világ minden tájáról a fellegvárba, ezzel megalapozva Amerika tudományos és technológiai felsőbbrendűségét és biztosítva a kifogyhatatlan üzemanyag az innovációhoz.

De már az is tisztán látszik, hogy Trump elnök - talán véletlenül? - fordítva dugta össze az agyszívót.

Rendszeresek a horrorsztorik kutatók vízumainak visszavonásáról, ott dolgozó világpolgárok letartóztatásáról, tömeges kitoloncolásokról, az Elon Muskkal az élén a DOGE (Department of Government Efficiency) által hirtelen megszüntetett kutatási támogatásokról. A Nature Magazin felmérésére válaszoló 1600 tudós túlnyomó többsége, 75%-a fontolgatja az USA elhagyását.

Képzeld el, mi történik, ha ezek a briliáns elmék Európába áramlanak! Tudástranszfer, technológiai spillover, startup alapítás – mindez az európai innovációs ökoszisztémát erősíti.

Tizenkét európai ország nyílt levélben szólította fel Ekaterina Zaharievát, az unió startup vállalkozásokért, kutatásért és innovációért felelős biztosát, hogy az EU minél előbb tegyen lépéseket ennek a lehetőségnek a kihasználására. Az Európai Kutatási Tanács már most tervezi, hogy megduplázza az EU-ba áttelepülő ösztöndíjasoknak kínált pénzösszeget, maximum 2 millió euróra. Ez nem csak szép gesztus, hanem kemény üzleti érdek is – a tehetség oda megy, ahol megbecsülik.

3. EU finanszírozási válasz?

A Draghi-jelentés javaslatai talán most külső nyomásra meg is tudnak valósulni. Az EU nem nézi tétlenül a technológiai függőség problémáját. A Horizon Europe program, a Digital Europe Program és az InvestEU mind-mind olyan kezdeményezések, amelyek milliárdokat pumpálnak az európai technológiai szektorba.

A régiós startupok számára különösen fontos, hogy az EU a regionális különbségek csökkentésére is nagy hangsúlyt fektet, ami extra forrásokat jelent a kelet-európai régiónak.

Ahogy az ukrán háború és a következményeként kialakult energiaválság berobbantotta az európai energetikai startup szektort, valamint hatalmas tőkét mobilizálva a védelmi-ipari és energetikai innovációk finanszírozására, úgy hasonló hullámot indít majd el az Amerikai technológiától függetlenedő új világrend is.

Egy kontinens nem engedheti meg, hogy kiszolgáltatott legyen energiában, vagy a biztonság kérdésében. Ugyanígy azt sem, hogy teljes függésben éljen a technológiai és innovációs szektorokban, a digitális szolgáltatásokban. Ez szerintem jelentős plusz forrásokat fog mozgósítani, mind nemzeti, mind Európai szinten.

Stratégiák régiós startupoknak

Ha most indítasz startupot vagy már működő vállalkozásod van, ezekre figyelj:

Fókuszálj az európai piacra – A vámháború miatt az európai piac fontosabbá válik, és itt versenyelőnyben vagy. De ugyanígy felértékelődik és kinyílik majd az USA-n kívüli piac is, hiszen mindenhol megnő a kereslet az új szolgáltatókra, főleg digitális szolgáltatások és innováció terén. Építs a visszatérő tehetségekre – A korábban Amerikában dolgozó szakemberek hazatérése óriási lehetőség. Keress piaci réseket – Ahol az amerikai termékek drágábbá vagy kevésbé elérhetővé válnak, ott te léphetsz be innovatív megoldásaiddal.

Én nem vagyok nagy rajongója a protekcionizmusnak. Szerintem ez a múlt évezred kísérlete volt arra, hogy fenntartsuk a hatékonytalanságot. A globalizáció számomra azt jelenti, hogy minden ország és régió azzal foglalkozik, amiben a legjobb. Mindenki az erősségeire gyúr - és nem a gyengeségeire pazarolja az erőforrást. De azt is tudom, hogy ha sok ember problémáját oldom meg egy változó környezetben, akkor abból jelentős üzleti siker lehet.

Aztán rájöttem, hogy a vámháború okozta felfordulás pont ilyen lehetőséget teremt. Mert a változás mindig lehetőség azoknak, akik elég gyorsak és okosak, hogy alkalmazkodjanak.

És nem kizárt, hogy annyi tévút után az amerikaiak bénázása fogja újra megadni az esélyt Európának, hogy az innovációban bizonyítson. Mert létezik értékes, előremutató innováció Európában, csak néha a kóláskupak szintű marhaságoktól ezt nem látjuk. Fantasztikus startupok indulnak a régióból is, Magyarországról is, akik a világ élvonalába tartoznak és globálisan formálják a trendeket, legyen a téma rákgyógyítás, digitális oktatás, e-kereskedelmi technológiák vagy innovatív pénzügyi szolgáltatások. Jó cégekbe befektetni pedig különösen akkor érdemes, amikor senki más nem teszi.

