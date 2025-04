Újra vágott a kamaton az indiai jegybank a vámháború durvulása mellett

MTI 2025. április 09. 15:22

Öt éve nem volt olyan, hogy két egymást követő hónapban is kamatot vágjon az indiai jegybank, de ma megtörtént. A lépés megfelelt a piaci várakozásoknak is arra reagál, amit a jegybank ki is emelt, hogy romlik a külső környezet a vámháború miatt, és közben ezzel párhuzamosan az inflációs előrejelzése is mérséklődik.