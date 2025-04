Készenlétben az ország az ötven éve nem látott vírus miatt: az internetes kereséseken is meglátszik a száj- és körömfájásjárvány

Az elmúlt hetekben a hazai sajtóban folyamatosan jelennek meg hírek a márciusban kirobbant száj- és körömfájás vírusról, amelynek megállítására már országszerte járványügyi intézkedéseket hoztak. Bár a vírus emberekre nem veszélyes, a szakértők szerint a járvánnyal sújtott telepeken több milliárdos gazdasági kárt okozhat a gazdáknak. A több mint 50 éve nem látott betegségre nagy figyelem hárul Magyarországon és a környező országokban is, amelyet a Google keresési adatai is tükröznek.

Hatalmas gazdasági károkat okozhat a járvány, ha nem kezelik megfelelően

Az elsősorban a párosujjú patás állatokra veszélyes száj- és körömfájás vírust először idén

március 3-án azonosították Magyarországon, a Győr-Moson-Sopron vármegyében található Kisbajcson.

A szarvasmarha telepen akkor több állatnál magas lázat, levertséget tapasztaltak, valamint a vírus esetén jellegzetes, szájban és a lábvégeken jelentkező elváltozásokat figyeltek meg.

A száj- és körömfájás megbetegedés rendkívül ellenálló, és könnyen képes terjedni az állatállományokban. Sőt, a szél nagy távolságokra is eljuttathatja a kórokozót, így akár az eredeti kitörés helyszínétől több száz méterre, vagy kilométerekre lévő állatokra is veszélyt jelenthet.

Éppen ezért, mikor a betegség felüti a fejét egyes telepeken, akkor

a továbbterjedés megállítása és a fertőzés lokalizálása érdekében az érintett telepeken az összes állatot felszámolják.

A kisbajcsi telepen kitört járványhelyzet miatt leölt 1700 szarvasmarha tetemét a Komárom-Esztergom vármegyei Bábolnán temették el, ahol számos járványügyi intézkedést hoztak a fertőzés terjedésének meggátolása érdekében, többek között egy utat is lezártak a környéken.

A szakértők szerint a vírus az emberre nagyon ritkán terjed át, és nem jelent különösebb veszélyt. Azonban a gazdaságra nagyon súlyos hatással lehet egy esetlegesen elszabaduló járvány. Kiss György, a Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének elnöke szerint egy-egy telepen a kényszervágások milliárdos veszteséget jelenthetnek, és a védőkörzetek kialakítása miatt több jelentős gazdaság is érintettnek tekinthető. A betegség további terjedése az egész ágazatra nézve drámai hatásokkal járna.

A vírus nemzetközi terjedésének minimalizálása érdekében több európai ország is importkorlátozást vezetett be a magyar tej- és húskészítményekre. Többek között Lengyelország, Szerbia, Moldova, Oroszország, az Egyesült Királyság, Izrael és Japán is korlátozta bizonyos Magyarországból érkező termékek behozatalát.

Szlovákia és Ausztria a magyar határon való átkelést is szigorította egyes helyeken.

Ennek ellenére azonban március végén Szlovákiában is felütött a fejét a betegség, ahol szintén ötven éve nem tapasztaltak fertőzést.

A vírus az első kitörést követően ugyan nem terjedt el országszerte, több Győr-Moson-Sopron vármegyei településen is észlelték azóta, ahol szintén az érintett állatok felszámolását rendelték el.

A csütörtökön tartott kormányinfón Gulyás Gergely arról tájékoztatott, hogy a járvány megfékezése érdekében továbbra is szigorú korlátozások és állategészségügyi intézkedések vannak érvényben országszerte. A miniszter azt is elmondta, hogy jelenleg vizsgálják a jelenlegi járvány eredetét, ugyanis

nem zárható ki hogy a vírus az nem természetes úton jött létre, hanem egy mesterségesen előállított vírusról beszélünk.

Az internetes keresések

Korábbi írásunkban már részletesen bemutattuk a Google Trends alapjait, a Google Trends használatának főbb tudnivalóit, és összefoglaltuk, pontosan hogyan kell értelmezni a Google Trends grafikonjainak adatait, és a program "Jelenleg felkapott" aloldalát ahhoz, hogy megtudjuk, mik a legnépszerűbb témák, hírek a világban és Magyarországon.

A Google Trends segítségével nemrég megvizsgáltuk, hogyan alakultak a hónapokra az ISS-en rekedt NASA asztronautákkal , valamint a Donald Trump által nyilvánosságra hozott JFK-aktákkal kapcsolatos internetes keresések. Legutóbbi cikkünkben pedig az amerikai kormány világszerte nagy figyelmet kapó Signal-botrányának hatásait elemeztük.

Az ötven éve nem látott betegség azonosítását követően az internetes érdeklődés egyből nagyon magasra ugrott Magyarországon.

Az elmúlt 90 nap keresési adatain az is látszik, hogy a vírus március elejei megjelenésekor meredeken megemelkedett a témakör iránti érdeklődés.

A témakör ebben az esetben magába foglalja a kapcsolódó keresőszavakat is. A vírus márciusi a megjelenését követően, miután több telepen is azonosították azt, újra megugrott a keresések száma.

Kép forrása: Google Trends

Az elmúlt hetekben az egyébként kevésbé ismert megbetegedéssel kapcsolatos keresési intenzitás

meghaladta a Covid-járvány és a téli szezonban jelentős fertőzésszámokat produkáló influenza témaköre iránti érdeklődést is.

Az ötéves adatokból az is kiolvasható, hogy a száj- és körömfájás vírus iránti érdeklődés nagyjából olyan szinten mozog, mint a 2023 végén mért érdeklődés a koronavírus járvány iránt.

Kép forrása: Google Trends

Ahogy említettük, a vírusra nagy figyelem hárul nemzetközi szinten, ugyanis minden ország igyekszik elkerülni, hogy a határain belül felbukkanjon a megbetegedés. Ennek következtében a 12 hónap Google-adatain is látszik, hogy márciusban világszerte is megugrott a száj- és körömfájás iránti érdeklődés.

Az alábbi ábra alapján megállapítható, hogy januárban még a jelenleginél is nagyobb kiugrást generált a témakör.

Ennek az oka kétségtelenül az lehet, hogy év elején Németországban is jelentettek megbetegedéseket.

Kép forrása: Google Trends

Ami a keresési adatok térbeli eloszlását illeti, nem meglepő módon a kelet-közép-európai régió vezeti a listát.

Az érdeklődés tekintetében Szlovákia áll az első helyen, majd Magyarország, Ausztria és Csehország követi.

A listán hatodik helyen látható Irakban a betegség évek óta komoly veszteségeket okoz a mezőgazdaságnak, idén év elején pedig újabb kitörés történt az országban.

Kép forrása: Google Trends

Hosszabb időtávon vizsgálva a magyarországi adatokat, látható, hogy a vírus az elmúlt években egyáltalán nem volt benne a köztudatban, már ami az internetes kereséseket illeti.

Kép forrása: Google Trends

A március óta tartó járványhelyzet során Magyarország leginkább érintett területén,

Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb az érdeklődés.

Az érdeklődés aránya magasabb volt az ország többi részéhez képest a megyével határos Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém vármegyékben is.

Kép forrása: Google Trends

A településekre lebontva szintén a megbetegedést észlelt, vagy a védekezés miatt kiemelten érintett területeken volt a legmagasabb az érdeklődés. Dunaszigeten kerestek rá legnagyobb arányban a témára, a települést pedig Vámosszabadi, Nyúl és Bábolna követi érdeklődés tekintetében.

Kép forrása: Google Trends

