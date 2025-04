Megszólalnak a profik a tőzsdei őrületről

Donald Trump korábban általános vámokat jelentett be az összes kereskedelmi partnerével szemben, erre reagálva brutális zuhanás indult a tőzsdéken, aztán tegnap 180 fokos fordulatot vett a történet, ugyanis az amerikai elnök 90 napos szünetet hirdetett a rendelkezésnél, rögtön jött a reakció és elszálltak a tőzsdék. Ebben az elképesztő bizonytalanságban a befektetők joggal vakarhatják a fejüket, nagyon nehéz informált és időtálló befektetési döntést hozni. Ilyenkor tud felértékelődni a profi befektetők és stratégák véleménye, melyeket megismerve talán tisztább képet kaphatunk arról, hogy mi is a valóság és mik a kilátások.

Donald Trump amerikai elnök tegnap este kiírta a Truth Social közösségimédia-felületre, hogy itt van a remek alkalom a vásárlásra, majd miután a befektetők nagy része nem hallgatott rá és tovább folytatódott az esés, jött a sokkal egyértelműbb üzenet: az elnök az általános vámok tekintetében

90 napos szünetet rendelt el azon országok számára, amelyek nem vezettek be megtorló vámokat az Egyesült Államokkal szemben.

Ezt már megértették a befektetők, azonnal jött a meredek felpattanás, óriási ralit láthattunk az amerikai tőzsdéken.

Ebben az elképesztő és példátlan bizonytalanságban a befektetők joggal vakarhatják a fejüket, nagyon nehéz informált és időtálló befektetési döntést hozni ebben a környezetben. Ilyenkor tud felértékelődni a profi befektetők és stratégák véleménye, melyeket megismerve talán tisztább képet kaphatunk arról, hogy mi is a valóság és mik a kilátások. A következőkben - szigorúan a teljesség igénye nélkül - összegyűjtjük az eddig beérkezett megszólalásokat a profiktól, először azokkal kezdve, akik díjazzák a tegnapi lépést, ezután a Trump-i vámpolitikát kevésbé dicsérő szakértőkre térünk át.

A lelkes tábor

Bill Ackman

Bill Ackman, milliárdos befektetési alapkezelő és Donald Trump támogatója a friss bejelentést megelőzően sürgette a vámok bevezetésének elhalasztását, hogy elkerüljék a "jelentős globális gazdasági zavart". Az X-en közzétett bejegyzésében így fogalmazott a 90 napos késleltetést követően:

Ezt briliánsan csinálta Donald Trump. Tankönyvbe illő, ez az alku művészete.

A guru egy másik posztja szerint Trump megközelítésének előnye, hogy most már érteni lehet, hogy "kik a preferált kereskedelmi partnereink, és kik a problémák”. Elmondása szerint Kína rossz szereplőnek bizonyult, miközben a többi kereskedelmi partner is megízlelte, milyen az élet, ha nem csökkentik a kereskedelmi akadályokat. "Ez tökéletes alapot teremt a kereskedelmi tárgyalásokhoz a következő 90 napban.” - hangsúlyozza. Ackman azt tanácsolja Kínának, hogy vegyék fel a telefont és hívják fel az amerikai elnököt, aki egy kemény, de tisztességes tárgyalófél.

The benefit of s approach is that we now understand who are our preferred trading partners, and who the problems are. China has shown themselves to be a bad actor. Our counterparties also have a taste of what life is like if they dont take down their trade @realDonaldTrump — Bill (Ackman) April 9, 2025

David Sacks

A PayPal és a Yammer társalapítója, David Sacks az X-en tette közzé, hogy Trump vámokkal kapcsolatos visszavonása hatalmas győzelmet jelent az elnök számára. „Kína elszigetelődött, a világ többi része pedig sorban áll, hogy új kereskedelmi megállapodásokról tárgyaljon. Vajon akkor is ez történt volna, ha Trump szépen kérte volna? Dehogy.

Csak így lehetett átírni a globális kereskedelem szabályait. Trumpnak ismét mindenben igaza volt!”

They did everything they could to create a panic. They predicted a Black Monday that never came. They became jubilant over an intraday correction on Tuesday. They were rooting for Trump to fail even if it meant the market and economy crashed. Fortunately their hopes have been https://t.co/7V6uLHWoMz — David (Sacks) April 9, 2025

Tom Bruce

Tom Bruce, a Tanglewood Wealth Management stratégája a 90 napos tolásról úgy nyilatkozott, hogy ez nagyszerű hír volt a piac számára.

Nagyon furcsa volt látni az amerikai kötvények eladását, miközben a kockázatcsökkentés válik egyre hangsúlyosabbá a piaci szereplők számára.

A hitelpiaci stressz kialakulását látni igazán aggasztó volt a guru szerint. „De még mindig nem vagyunk tisztában azzal, hogy mindez mit jelent például az EU számára. A Kínára kivetett vámok emelése pedig nem jó dolog, különösen a kiskereskedők számára.

Kezd úgy tűnni, hogy ez az egész dolog csak Kínáról szólt.

A finoman szólva is szkeptikusak

Elon Musk

Shibetoshi Nakamoto a Dogecoin társalkotójának, Billy Markusnak az álneve a közösségi médiában - az intézkedést követően egy hipotetikus nyilatkozatot tett közzé az X-en, ami így szólt: „A következő 4 év egy őrült hullámvasút lesz, nem igaz?”.

A Tesla vezérigazgatója, Elon Musk egyszerűen egy „100” emojival válaszolt.

Diane Swonk

Diane Swonk, a KPMG vezető közgazdásza az X-en közzétett posztsorozatában azt írta, hogy a vámintézkedés-szünetről szóló hírek ellenére az ország „nem úszta meg a vámproblémákat”.

Az effektív vámtétel a szüneteltetéssel valójában NAGYOBB, mint amilyen az április 2-án bejelentett volt, a Kínára kivetett vámok miatt

- hangsúlyozza Swonk, kifejtve, hogy a tényleges vámtétel a szüneteltetés alatt 30,5%-on tetőzik. Így zárja:

Ez rosszabb, mint a legrosszabb forgatókönyveink.

The effective tariff rate is actually HIGHER with the pause than it was as announced on April 2, due to the tariffs on China. There will be some diversion through connector countries. However, the effective tariff rate now peaks at 30.5% during the pause. That is worse than our {:url} — Diane (Swonk) April 9, 2025

Mark Cuban

A milliárdos befektető Mark Cuban reposztolta Paulo dos Santos közgazdász nyilatkozatát, amelyben Trump vámjait „a gazdasági stratégia Ivermectinjeként” jellemezte, utalva a parazitaellenes gyógyszerre, amelyet egyesek a COVID-19 fertőzések kezelésére használnak, az orvosi közösség fenntartásai ellenére. Egy külön bejegyzésben, amelyet közvetlenül azelőtt tett, hogy Trump bejelentette a vámszüneteltetést, Cuban a következőket írta: „Amit néhányan nem vesznek figyelembe az elemzésükben, az az a tény, hogy

a vállalatok tonnaszámra vásároltak készleteket, hogy megelőzzék a vámok okozta bajokat. Ez olyan készpénz, amit elvettek a beruházási vagy toborzási lehetőségektől."

Egy biztos: a bizonytalanság

A fentiekből látszik tehát, hogy Trump legújabb intézkedésére lehet pozitívan és negatívan is reagálni, kicsit mindenkinek igaza van talán, de lehet, hogy nem. Egy dolog biztos:

a befektetőknek a következő hetekben és hónapokban óriási piaci volatilitásra kell felkészülniük,

ahogy Trump kereskedelempolitikája kibontakozik. Ezt persze a piac is tudja, hiszen a félelemindexként ismert VIX rég nem látott magasságokban volt a napokban.

Forrás: tradingeconomics.com

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

