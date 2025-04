Olajháború: Kína hátat fordít Amerikának a vámok miatt

Az amerikai–kínai vámháború következményeként gyakorlatilag megszűnhetnek az USA-ból Kínába irányuló olajszállítások, ami az ázsiai országot más, potenciálisan kockázatosabb források felé terelheti. Eközben a közel-keleti olajkitermelők, élükön Szaúd-Arábiával, örülhetnek az új keresletnek, hiszen az alacsony olajárak miatt költségvetési problémákkal nézhetnek szembe.

Közel nullára csökkenhetnek a Kínába irányuló amerikai olajszállítmányok köszönhetően az egyre jobban durvuló vámcsatának

- írja a Bloomberg. Bár az ázsiai ország olajellátásában nem játszik jelentős szerepet ez a mennyiség, azonban a lépéssel jobban ki lesz szolgáltatva az egyéb olajszállítmányoknak.

Bár az elmúlt években még emelkedett az USA-ból Kínába irányuló szállítások mennyisége, a 2025-ös év nagy részében ezek visszaestek, köszönhetően Donald Trump amerikai elnök egymást követő vámintézkedéseinek. A kínai vezetés legutóbb, megtorlásul hatalmas ellenvámot vetett ki az amerikai importra.

Kína 84%-os vámjai az amerikai nyersolaj árát majdnem a duplájára, azaz hordónként 51 dollárral drágítaná - a 61 dolláros WTI-árfolyamot alapul véve

- mondta Ivan Mathews, a Vortexa APAC-elemzésért felelős vezetője. "Ez az amerikai nyersolaj alapú beszerzést gazdaságtalanná teszi a kínai finomítók számára".

Azt hozzá kell tenni, hogy az USA-ból Kínába irányuló nyersolajforgalom egyáltalán nem létfontosságú Kína számára - a Vortexa elemzőcég adatai szerint az idei év első hónapjaiban az amerikai nyersolajforgalom az ázsiai ország teljes importjának nagyjából 1%-át tette ki.

A kiesést több helyről is pótolhatja Kína:

Egyrészt növelheti olajimportját Oroszországból vagy Iránból, mivel ezek az olajfajták gyakran a Brent típusú olaj áránál is kedvezőbb, diszkontált áron érhetők el a piacon. Ennek azonban megvan a maga kockázata: a potenciális amerikai szankciók veszélye továbbra is fennáll, ami bizonytalanságot teremt a beszállítók körében.

De van másik megoldás is, ami a közel-keleti termelők, például Omán, az Egyesült Arab Emírségek vagy éppen Szaúd-Arábia olajkínálatát jelenti.

A megnövekedett keresletnek különösen örülnének a Közel-Kelet olajkitermelő országai is. Hiszen ahogy azt Bloomberg megírta, Szaúd-Arábia költségvetési hiánya idén várhatóan 67 milliárd dollárra emelkedik a Goldman Sachs előrejelzései szerint, ami több mint kétszerese a kormány 2024 végi alapprognózisának.

Ez pedig azért lehet, mert a térségben kitermelt irányadó Brent típusú nyersolaj ára négy éve nem látott alacsony szintre zuhant, miután Trump április 2-án szinte minden országra új vámokat vetett ki (amit azóta már nagyrészt vissza is vont).

Szükség lesz némi költségvetési kiigazításra

- mondta Farouk Soussa, a Goldman közgazdásza egy interjúban. Ráadásul a mostan olajpiaci árak jelentősen elmaradnak attól, amire Szaúd-Arábiának büdzséjének szüksége lenne. Ziad Daoud, a Bloomberg Economics vezető közgazdásza szerint, ha a tavalyi kormányzati kiadásokat vesszük alapul, akkor hordónkénti 93–108 dollár közötti olajárra lenne szükség ahhoz, hogy ne keletkezzen hiány a költségvetésben.

Az elképzelések ellenére Szaúd-Arábia olajmentes fellendülése az olajon múlik

- mondta Daoud. "Az alacsonyabb árak kiadáscsökkentést, az építkezések lassulását jelentik".

Ez azt is jelenti, hogy az arab ország részéről újabb hitelfelvételek várhatók. Ez még akkor is így van, ha Szaúd-Arábia már most is a legnagyobb kötvénykibocsátó a globális piacokon a fejlődő országok között: 2025-ben eddig több mint 14 milliárd értékben bocsátott ki dollár- és eurókötvényt.

Mindeközben, a vámok hatására az olajpiac elkezdett árazni egy lehetséges recessziót, ami jóval alacsonyabb olajkereslettel járna együtt. Ráadásul a vámbejelentések után nem sokkal az OPEC+, a Szaúd-Arábia és Oroszország által vezetett olajkartell sokkolta a piacot azzal, hogy közölte:

megemeli a kitermelését 411 ezer hordóval naponta.

Ezek összhatását egyelőre nehéz kiszámítani, főleg úgy, hogy a mostani állapot - az eddigiekből kiindulva - könnyen változhat még.

