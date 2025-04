Figyelmeztet a szakértő: könnyen terjedhet Magyarországon egy emberre is veszélyes vírus

Az elmúlt napokban először azonosították emberi fertőzött esetén a madárinfluenza (H5N1) vírust Mexikóban, ami végül egy hároméves kislány halálához vezetett. Az Inforádiónak nyilatkozó Rusvai Miklós virológus arra figyelmeztetett, hogy a világszerte emberi megbetegedéseket is okozó H5N1 a madarak tavaszi átvonulásával újra megjelenhet Magyarországon is.

Ahogy arról a Portfolio is beszámolt, először mutatták ki a madárinfluenzát emberben Mexikóban, ahol a megfertőződött hároméves kislány bele is halt a betegségbe.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 04. 09. Először jelent meg az emberre is veszélyes kór Mexikóban, máris áldozata van

Rusvai Miklós, virológus arra is utalt az Inforádiónak adott interjújában, hogy a H5N1 vírust tavaly 70 emberen mutatták ki az Egyesült Államokban, ahol komoly problémát okoz a megbetegedés. A baromfitelepek megfertőződése súlyos tojáshiányhoz vezetett országszerte. Amerikában idén azonosították az első madárinfluenzához köthető halálesetet.

A vírusszakértő kiemelte: nem számít újdonságnak, hogy embereken is kimutatható a H5N1 típusú madárinfluenza, az utóbbi húsz évben legalább ezer haláleset történt világszerte számos országban, ugyanakkor Magyarországon még nem fordult elő.

Rusvai Miklós felhívta a figyelmet, hogy a H5N1-től az emberek nem fertőződnek meg könnyen.

Ez a vírus még nem igazán alkalmazkodott az emberi szervezethez, és az emberi sejteknek a felszíni receptoraihoz, ezért nem tud könnyen fertőzést előidézni, ezt az is bizonyítja, hogy emberről emberre nem terjed

– mutatott rá. Példaként elmondta, hogy a mexikói kislány környezetében több mint negyven kontaktszemélyt ellenőriztek, és senkinél sem volt kimutatható a fertőzés. A virológus megemlítette azt is, hogy a szakemberek egyelőre nem tudják biztosan, hogyan került a gyerek közvetlen kontaktusba madarakkal, hiszen a családtagjai nem voltak fertőzöttek.

Európában is sok fertőzés történt. Rusvai Miklós biztos abban, hogy már idén is igazoltak emberi fertőzést is a kontinensen, a madárállományok fertőződése pedig rendszeres.

A madárinfluenza általában a madárvonuláshoz kötődik – hívta fel a figyelmet a vírusszakértő hozzátéve, hogy 2025 rendkívüli évnek számít, mivel számos vízimadár áttelelt, és elsősorban ezek a madarak a H5N1 hordozói.

Ezért a szakértő arra számít, a közeljövőben több fertőzöttről jöhetnek majd hírek Magyarországon is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images