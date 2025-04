Japán pénzügyminiszterével tárgyalt Nagy Márton

Kato Katsunobu pénzügyminiszterrel, Muto Yoji gazdasági, kereskedelmi és ipari miniszterrel, valamint Kono Taroval, Japán korábbi külügyminiszterével egyeztetett Tokióban Nagy Márton - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A japán fővárosban tett hivatalos látogatásom során több meghatározó japán politikussal és gazdasági döntéshozóval találkozotam. A megbeszélések középpontjában a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és befektetési kapcsolatok további elmélyítése állt - áll az NGM közleményében.

Magyarország célja, hogy a kelet-ázsiai régió szemében

ne csupán turisztikai célpontként, befektetési és innovációs központként is megerősítse pozícióját

- hangsúlyozta a tárcavezető.

Jelenleg több mint 181 japán tulajdonú vállalat működik Magyarországon, amelyek mintegy 27 ezer embernek biztosítanak munkát, főként az autóipar és az elektronikai szektor területén. Ezek a vállalatok az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben hozzájárultak a magyar gazdaság növekedéséhez. A kormány eddig 7 japán vállalattal – köztük a Magyar Suzuki Zrt.-vel – kötött stratégiai együttműködési megállapodást, és továbbra is aktívan dolgozik a gazdasági kapcsolatok előmozdításán és a kereskedelmi tevékenységek további bővítésén a különbözőágazatokban.

A találkozókon a 2025-ös évre vonatkozó közös célokat is áttekintettük. Magyarországtovábbra is elkötelezett amellett, hogy megbízható partnere legyen Japánnak nemcsak gazdasági, hanem politikai és turisztikai téren is - vetítette előre a miniszter.

Kiemeltem, hogy hazánkban

örömmel látnánk Isiba Sigeru miniszterelnök urat Budapesten egy hivatalos látogatás keretében,

amely lehetőséget nyújtana a kétoldalú kapcsolatok további elmélyítésére - zárul a közlemény.

Címlapkép forrása: NGM