Lagarde: az EKB kész minden eszközével beavatkozni

A részvénypiacokon tapasztalható ingadozások ellenére az Európai Központi Bank stabilnak ítéli meg az európai pénzügyi infrastruktúrákat. Christine Lagarde szerint az EKB kész beavatkozni, ha az árstabilitás veszélybe kerülne – számolt be a Handelsblatt az EKB-elnök Ecofin-meghallgatásán elhangzottakról.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke pénteken Varsóban tartott sajtótájékoztatón közölte: az EKB „szorosan figyelemmel kíséri a részvénypiaci fejleményeket”. Bár az elmúlt napokban nagyfokú volatilitás volt tapasztalható, különösen az amerikai kötvénypiacon,

Lagarde szerint az euróövezeti pénzügyi rendszerek továbbra is megfelelően működnek.

Az Egyesült Államok tízéves államkötvényeire jelentős eladói nyomás nehezedett, a hozamok ideiglenesen meghaladták a 4,5 százalékot is, ami hét hetes csúcsot jelentett. Ez a piaci feszültség kihatott a nemzetközi befektetői hangulatra is, de Lagarde hangsúlyozta:

az euróövezeti kötvénypiac és részvénypiaci infrastruktúra jelenleg stabilan működik.

Lagarde szerint az EKB továbbra is készen áll eszközeinek alkalmazására az árstabilitás megőrzése érdekében, és eddig is „bizonyítottan hatékonyan” kezelte a pénzügyi zavarokat. Az európai jegybank célja, hogy fenntartsa a piacok bizalmát, miközben az inflációs célkitűzésekhez is ragaszkodik.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse