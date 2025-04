Takács Péter szerint a kórházi adósságok kezdenek tolerálhatatlanok lenni

Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint az egészségügy kiemelt kampánytéma lesz 2026-ban, ezért már most készül a politikai vitákra. A kórházszövetség konferenciáján elmondta, hogy jelenleg is számolják, intézményenként mennyi adósság tekinthető még tolerálhatónak, és ennek mértékéről a közeljövőben tájékoztatást adnak – számolt be a Népszava