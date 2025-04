Trump váratlan bejelentést tett: újabb vámlista készül

Donald Trump amerikai elnök új vámpolitikája felforgatta a pénz- és kötvénypiacokat a héten, miközben az elnök 10%-os alapvámot vezetett be a legtöbb kereskedelmi partnerrel szemben, Kínára pedig 145%-os terhet rótt ki. Péntek este Trump már kivételeket is kilátásba helyezett, a globális gazdasági bizonytalanság nőtt, Kína pedig visszavágott, 125%-os vámot kivetve minden amerikai árura. A vámháború már közel 690 milliárd dollárnyi kereskedelmet veszélyeztet.

Donald Trump péntek este jelezte, hogy bizonyos országok kivételt kaphatnak a frissen bevezetett 10%-os vámtarifa alól, de hozzátette:

ez inkább a minimumküszöb, amelyből indulnak a kereskedelmi tárgyalások.

Az elnök nem részletezte, mely országok élvezhetnek mentességet, vagy hogy mit takar az „egyértelmű ok” a kivételekre – nyilatkozata az Air Force One fedélzetén Floridába tartva a Bloomberg beszámolója szerint.

A hét során Trump új, széles körű vámemeléseket jelentett be számos kereskedelmi partnerre, de néhány órán belül el is halasztotta azokat 90 napra, miután a tőzsdék gyorsan beszakadtak. Kína, mint a világ második legnagyobb gazdasága, mostantól 145%-os amerikai vámokkal néz szembe, miközben a legtöbb országra továbbra is a 10%-os alapkulcs vonatkozik. A Fehér Ház ezzel gyakorlatilag rekordmagasra emeli az amerikai vámtarifák átlagát.

A piacok pénteken valamelyest megnyugodtak: az S&P 500 1,8%-kal emelkedett, miután egy Fed-tisztviselő jelezte, hogy a jegybank kész beavatkozni, ha a pénzügyi stabilitás veszélybe kerülne. A 10 éves amerikai kötvényhozam a nap végére mérséklődött, de a héten így is több mint két évtizedes rekordot döntött meg a heti emelkedéssel.

Trump igyekezett eloszlatni a gazdasági aggályokat, kijelentve, hogy „a piacok erősek” és az amerikai dollár „mindig is a világ választott valutája marad”. Ugyanakkor utalt arra, hogy a kötvénypiaci feszültségek is szerepet játszottak abban, hogy taktikailag visszavett az azonnali vámemelési tervekből. „A kötvénypiacon volt egy kis megingás, de gyorsan megoldottam a problémát” – mondta.

Mindeközben Kína pénteken visszavágott: minden amerikai termékre 125%-os vámot vetett ki, válaszul a washingtoni intézkedésekre, amelyek szintén erre a szintre emelték a kínai import terheit. Bár Peking jelezte, hogy nem emel tovább, egyben közölte, hogy „a végsőkig harcol” – további, egyelőre nem részletezett ellenlépésekkel.

Az USA és Kína közti vámháború jelenleg mintegy 690 milliárd dollárnyi kereskedelmet érint.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images