Váratlan fordulat a vámháborúban: Donald Trump hatalmas hátraarcot csinált

Donald Trump elnök kormányzata amerikai idő szerint pénteken késő este jelentette be, hogy

kiveszi a népszerű fogyasztói elektronikai termékeket a Kínára kivetett 125%-os és a többi országra vonatkozó 10%-os alapvámok hatálya alól.

Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hivatala által közzétett mentesség az okostelefonokra, laptopokra, merevlemezekre, számítógép-processzorokra és memóriachipekre vonatkozik, amelyeket jellemzően nem az USA-ban gyártanak.

A döntés megkönnyebbülést jelent a fogyasztók számára, akik közül sokan siettek beszerezni új iPhone-okat és egyéb eszközöket attól tartva, hogy a vámok miatt jelentősen emelkednének az árak. Emellett nagy győzelmet jelent azoknak a technológiai vállalatoknak is, amelyek az elmúlt hónapokban jelentős amerikai beruházási ígéreteket tettek Trumpnak.

Külön érdekesség, hogy a mentességet visszamenőlegesen, április 5-től alkalmazzák.

Őszintén szólva, most már nagyon kényelmes helyzetben vagyok

a kínai vámokkal kapcsolatban, mondta Trump pénteken újságíróknak az Air Force One fedélzetén, miközben a Hszi Csin-pinggel való kapcsolatát méltatta. Hozzátette:

Úgy gondolom, hogy valami pozitív fog ebből kisülni.

Fontos tudni, hogy a mostani újabb vámengedmény átmenetinek bizonyulhat. A mentesség az eredeti rendeletből származik, amely megakadályozta, hogy bizonyos ágazatokra vonatkozó extra vámok halmozódjanak az országos szintű tarifákra.

Ez a kivétel arra utal, hogy a termékek hamarosan más vámok alá eshetnek, bár Kína esetében szinte biztosan alacsonyabb mértékűek lesznek

- jegyzi meg a Bloomberg.

A mentesség kiterjed a félvezetők gyártásához használt gépekre is, ami fontos a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. és más chipgyártók számára, amelyek jelentős új beruházásokat jelentettek be az Egyesült Államokban. A döntés úgy tűnik, hogy kizárja a termékeket a más országokra, köztük a Samsung Electronics hazájára, Dél-Koreára vonatkozó 10%-os globális alapvám alól is.

Az amerikai technológiai iparnak erős hangja van, és bár a Fehér Házban kezdetben erősen ellenezték a mentességeket, a helyzet realitását végül felismerték Washingtonban. Továbbra is egyértelmű bizonytalanság és volatilitás várható a Kínával folytatott tárgyalások során

- írta Daniel Ives, a Wedbush Securities elemzője szombati elemzésében.

Az eredeti vámmentes lista tartalmazott néhány félvezető terméket, köztük a központi feldolgozóegységeket (CPU-kat), de nem terjedt ki a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez kulcsfontosságú technológiai termékekre, mint a grafikus feldolgozóegységek (GPU-k) és az általuk működtetett szerverek.

A péntek éjjeli bejelentés mind a tajvani, mind a mexikói gyártást lefedné, ami jelentős könnyebbséget jelent az Egyesült Államokban AI-infrastruktúrát építeni kívánó vállalatok számára.

A döntés mentesíti az Apple alapvető termékeinek többségét a Kínára vonatkozó növekvő vámok alól, beleértve az iPhone-okat, iPadeket, Apple órákat és AirTag-eket, bár az AirPods-ra nem vonatkozik a mentesség. Az Apple részvényei estek, amióta Trump bejelentette a vámokat.

A hírügynökség megjegyzi: a tárgyalások az elmúlt napokban még sürgetőbbé váltak, miután Trump megemelte a Kínára vonatkozó vámokat, ami az Apple-t nehezebb helyzetbe hozta, mint a kevésbé Kína-függő versenytársakat, például a Samsungot. A vállalatok és a technológiai iparág lobbistái azzal érveltek, hogy az okostelefonok és más termékek végső összeszerelésének visszatelepítése lehetetlen.

Az adminisztráció várhatóan hamarosan új vizsgálatot indít a félvezetők importjával kapcsolatban, ami heteken belül vámok kivetéséhez vezethet a chipekre. Ezek a vámok valószínűleg mind a félvezetőket tartalmazó termékekre, mind magukra a chipekre vonatkoznának majd.

A termékkizárások hamarabb jönnek, mint vártuk

- mondta Wendy Cutler, korábbi vezető amerikai kereskedelmi tárgyaló, aki jelenleg az Asia Society Policy Institute-nál dolgozik. Cutler szerint a lépésnek következményei lesznek a Trump-adminisztráció által más országokkal kezdeményezett tárgyalásokra, amelyek az új vámok 90 napos felfüggesztésének részét képezik. Hozzátette: "Más vállalatok és országok most fokozni fogják erőfeszítéseiket saját kivételeik biztosítására, ami bonyolítja a folyamatban lévő 90 napos tárgyalásokat."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images