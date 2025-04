Amerikai egyetemek perlik a Trump-adminisztrációt

Amerikai egyetemek beperelték az Energiaügyi Minisztériumot a kutatási támogatások drasztikus csökkentése miatt, ami olyan területeket érint, mint a fejlett nukleáris technológia, kiberbiztonság és a vidéki elektromos hálózatok korszerűsítése.

A Massachusetts Institute of Technology, a Princeton Egyetem, a California Institute of Technology és az Illinois-i Egyetem által vezetett egyetemi csoport hétfőn nyújtott be keresetet egy bostoni szövetségi bíróságon. Az intézmények azonnali bírósági végzést kérnek, amely megakadályozná a Trump-adminisztráció azon politikai döntésének végrehajtását, amely jelentősen csökkentené az "indirekt" kutatási költségek állami támogatását.

A per szerint az indirekt költségek gyakran olyan létesítmények, berendezések és kutatószemélyzet finanszírozására szolgálnak, amelyek több kutatási projekt számára is értéket teremtenek, nem pedig egyetlen projekthez kötődnek. Az egyetemek állítása szerint az indirekt kutatási költségek önkényes csökkentése személyzeti leépítésekhez, létesítmények bezárásához vezethet,

és tönkreteheti a fiatal tudósok karrierjét.

Az Energiaügyi Minisztérium nem reagált a perrel kapcsolatos megkeresésre.

A minisztérium pénteken jelentette be, hogy több mint 400 millió dollárral csökkenti az éves kiadásait azáltal, hogy egységesen 15%-os visszatérítési rátát állapít meg a kutatások indirekt költségeire. A tárca közlése szerint az intézkedés "nagyobb átláthatóságot és hatékonyságot" biztosítana a szövetségi kormányzati kiadásokban.

Ennél magasabb ráta is van

A Michigan Egyetem 2024-ben 56%-os indirekt költségrátával rendelkezett a nukleáris technológia, fejlett akkumulátor-technológiák, valamint a következő generációs motor- és üzemanyag-technológiák kutatásában, és a per szerint 31,1 millió dolláros támogatást veszítene el, ha az Energiaügyi Minisztérium politikája életbe lépne.

Az Országos Egészségügyi Intézetek (NIH) hasonló csökkentést jelentett be az indirekt kutatási költségekre vonatkozóan, és szintén per indult ellene. Egy szövetségi bíró már kiadott egy végzést, amely megakadályozza a Trump-adminisztrációt abban, hogy végrehajtsa ezeket a csökkentéseket, amíg a per folyamatban van.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio