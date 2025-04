Itt a fordulat a vámháborúban: megmenekülhet az autóipar

Vizsgálok valamit, amivel segíthetek az autógyártóknak. Átállnak olyan alkatrészekre, amelyeket Kanadában, Mexikóban és más helyeken gyártottak, és egy kis időre van szükségük, mert itt fogják gyártani őket

- mondta Trump hétfőn az Ovális Irodában újságíróknak.

Az elnök megjegyzései potenciálisan enyhülést hozhatnak az importvámok miatt nehéz helyzetbe került autógyártóknak, ugyanakkor további bizonytalanságot is okoznak a vámtervekkel kapcsolatban. A General Motors Co., a Ford Motor Co. és a Chrysler anyavállalata, a Stellantis NV részvényei Trump nyilatkozata után napi csúcsra emelkedtek, megfordítva a korábbi csökkenést.

Áremelések fenyegetnek

Az autóimportra kivetett vámok az amerikai fogyasztók számára áremelkedéssel fenyegetnek, és felforgathatják az autóipari ellátási láncokat, amelyek mélyen integráltak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között. Trump szerint a vámok szükségesek az amerikai gyártás újjáélesztéséhez.

Trump 25%-os vámot vetett ki a teljesen összeszerelt járművekre, az alkatrészekre vonatkozó vámok pedig legkésőbb május 3-ig lépnek életbe. A Kanadára és Mexikóra kivetett vámjai már tartalmaznak kivételt olyan járművekre, amelyek elegendő hazai tartalommal rendelkeznek ahhoz, hogy megfeleljenek a meglévő észak-amerikai kereskedelmi megállapodás követelményeinek.

Detroit három nagy autógyártója heteken át lobbizott a Trump-adminisztrációnál, hogy bizonyos olcsó autóalkatrészeket mentesítsenek a tervezett vámok alól. A Ford, a GM és a Stellantis elismerték, hogy hajlandók vámot fizetni a kész autókra és a nagy alkatrészekre, például motorokra és sebességváltókra, de a vállalatok képviselői elmondták, hogy a széles körű alkatrészvámok több milliárd dollárral növelnék a költségeket, és profit-figyelmeztetéseket, valamint elbocsátásokat eredményeznének, ami ellentétes lenne Trump céljával, az amerikai autógyártás újjáépítésével.

A vámok Magyarországnak is fájnak

A magyar árukivitelben az USA a nyolcadik legfontosabb partnerünk, Az Egyesült Államok részesedése a teljes magyar kivitelben meghaladja a 4%-ot és szinte kizárólag autóipari, elektronikai és gépipari termékek szerepelnek az USA-ba exportált top 10 hazai termékcsoport listáján. A magyar gazdaság amerikai kitettsége azonban a közvetett hatások miatt is nagy mivel sok olyan alkatrészt és részegységet gyártanak hazánkban, amelyeket más országokban építenek be végtermékekbe – ezek a termékek aztán az USA-ba kerülnek exportálásra.

A nettósítás is megoldást jelenthet

Nemrég Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is felvetette, hogy lenne kiút a vámháborúból.

Az Indexnek adott interjújában a nettósítás elvét hangsúlyozta. A „nettósítás” elve különösen a német autóipari vállalatok számára jelenthet megoldást, amelyek mind Európában, mind az Egyesült Államokban jelentős gyártókapacitásokkal rendelkeznek.

A nettósítás kérdése nagyon fontos, és

sok cég szeretné, ha ez életbe lépne

- magyarázta a miniszter.

A nettósítás lényege, hogy a vállalatok ne a teljes, Egyesült Államokba irányuló exportérték után fizessenek vámot, hanem csak az amerikai export és import közötti különbözet után. Ez különösen előnyös lenne azon multinacionális cégek számára, amelyek jelentős gyártókapacitással rendelkeznek az Egyesült Államokban is - mondta Nagy Márton a lapnak Oszakában, ahol megnyílt a magyar pavilon a világkiállításon. A pavilont mesterműnek nevezte, elmondása szerint a befektetett erőforrások megtérülését a következő években mérik majd le, elsősorban a Japánból és a környező országokból érkező turisták számában és költésében.

