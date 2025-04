Jön a nyárias fordulat

Továbbra is egy ciklon előoldalán helyezkedik el a Kárpát-medence, így délies áramlással enyhe, nedves léghullámok érkeznek hazánk fölé - írja a HungaroMet Zrt.

Kedd reggel döntően borult idő várható, az összefüggő csapadékzóna tovább halad északkelet felé. Mögötte dél, délnyugat felől napközben valamelyest csökken a csapadékhajlam, felszakadozik a felhőzet, - főként a déli és a középső országrészben - hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. Az esti órákig azonban még elszórt jelleggel kialakulhatnak záporok, majd délnyugat felől határozottan csökken a felhőzet. A déli, délkeleti szél sokfelé megélénkül, főként az északnyugati és délkeleti országrészben meg is erősödik. Az északkeleti tájakon ugyanakkor gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 16 és 22 fok között várható, de északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb, míg a naposabb déli tájakon magasabb értéket is mérhetünk.

Szerdán napos idő várható csapadék nélkül a fátyol- és gomolyfelhők mellett. A délies szél továbbra is sokfelé lehet élénk, helyenként erős. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Csütörtökön délnyugat felől megnövekszik, majd egyre jobban meg is vastagszik a felhőzet. Zápor, zivatar napközben még kevés, estétől már egyre több helyen alakulhat ki. A délkeleti szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik. A minimum általában 10 és 15 fok között alakul, de az északkeleti hidegre hajlamos helyeken pár fokkal hidegebb is lehet.

A csúcsérték 19 és 27 fok között valószínű, a Tiszántúlon számíthatunk a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékekre.

