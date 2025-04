Megmagyarázták, hogy miért van gigadugó az M0-áson

Az M0/M1 csomópont az ország egyik legforgalmasabb útszakasza, amelynek felújítása jelenleg jelentős torlódásokat okoz. A kivitelező elnézést kért az okozott kellemetlenségekért, és részletes magyarázatot adott a munkálatok szükségességéről és időtartamáról.

A fúrásos mintavételek és a bontási munkák során kiderült, hogy az 1994-ben készült szakaszon rendkívül rossz az útalap minősége. Sem a teherbírása, sem a vízelvezetése nem megfelelő, ezért a felszíni aszfaltrétegek korábbi cseréje ellenére a burkolat újra és újra tönkrement.

A megoldás összetett: másfél méter mélységben, 1000 méter hosszan, három sávban kell visszabontani és újraépíteni a pálya teljes szerkezetét. A teljes útpályaszerkezet cserét 14600 négyzetméteren végzik el, új vízelvezető rendszert építenek, és helyreállítják a csomópont teherbírását.

A jelenlegi 14 cm-es burkolatréteg helyett dupla vastag, 28 cm-es aszfaltréteget terítenek le teljes szélességben, 14000 négyzetméteren.

Összesen 7 rétegben kell cserélni, újraépíteni az út teljes szerkezetét.

Az M1 miatt kell sietni

A munkálatok időzítését az indokolja, hogy idén indul az M1-es bővítése, és addigra ennek a csomópontnak rendben kell lennie, hogy a megnövekedett forgalmat elbírja.

A felújítás időtartamát több tényező is befolyásolja. A 7 különböző réteg lefektetésének technológiai ideje van, és három sávot kell teljesen felújítani úgy, hogy a forgalom legalább egy sávon haladhasson. A terelést, a munkaterület és a dolgozók védelme érdekében betonelemekkel védik, ezek mozgatása pedig időigényes folyamat.

A torlódások megelőzése két forgalmi sáv fenntartásával lenne biztosítható, ez azonban a rendelkezésre álló pálya keresztmetszetében nem lehetséges, mivel így a szükséges beavatkozások nem végezhetők el. A beavatkozásokat csak két ütemben lehet elvégezni, így a forgalom ütemenként csak 1 sávon haladhat, illetve a munkavégzés kb. 1,5 sávon lehetséges egy időben. Az ütemek közé azért nem tudnak szünetet tervezni, mert úgy tovább tartana a munka és kétszer is zárni kellene a csomópontot.

Sok a szabálytalankodó

A kialakult forgalmi helyzetet az is súlyosbítja, hogy az M1-en sokan a főváros felé tartó belső sávból, a táblák, jelzések ellenére szabálytalanul próbálják kikerülni az M0-ra tartó dugót. A tömött, külső sávban haladó kocsisorba nem tudnak jó ütemben besorolni, így meg kell állniuk, emiatt az M1-en a Budapest felé tartó belső sávot is blokkolják, ezzel pedig azt a sávot is megállásra kényszerítik, ami haladhatna. Ez a forgalomfigyelő kamerák képeiből egyértelműen kiderül.

