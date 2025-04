Reményt kaptak a piacok Trumptól, de a héten még keresztbe tehetnek nekik

Az elmúlt évek legizgalmasabb hetén vagyunk túl a nemzetközi pénzpiacokon. Bár a hét elején még nagyon pesszimista volt a piaci hangulat, Donald Trump amerikai elnök végül meghátrált és 90 nappal elhalasztotta a vámok bevezetését, amitől szárnyra kaptak a tőzsdék. Az okot nem a mestertervben kell keresni, hanem még az elnököt is megijesztette az amerikai kötvénypiaci helyzet. A befektetők rendesen menekülnek a dolláreszközökből, ami miatt az EURUSD árfolyama 17 éves trendvonalat tört meg. A forint viszont nem teljesített jól a héten, gyengült az euróval szemben. Péntek este pedig az S&P rontotta a magyar gazdaság kilátásait. A jövő hét is hasonlóan izgalmasnak ígérkezik. A héten tárgyal az USA-val az EU kereskedelmi biztosa. Nagy kérdés továbbá, hogy tovább tudnak-e emelkedni a tőzsdék, hiszen a kötvénypiaci helyzet még nem oldódott, miközben a gazdaságpolitikai bizonytalanság is fennmaradt.