Újabb vámot jelentett be Trump

Donald Trump amerikai elnök hétfőn bejelentette, hogy a közeljövőben várhatóan vámokat vet ki az importált gyógyszerekre.

"A nem túl távoli jövőben várhatóan vámokat fogunk kivetni az importált gyógyszeripari termékekre"

- jelentette ki az elnök.

A bejelentés illeszkedik Trump kereskedelempolitikai irányvonalába, amely az amerikai gazdaság védelmét és a hazai gyártás ösztönzését helyezi előtérbe. Az elnök már korábban is belengette, hogy a szektort megvámolná a gyógyszeripart. Korábban csak azért nem tette, hogy megkímélje a betegeket.

Korábban azért is bírálta a nagy gyógyszergyártókat, hogy az alacsony társasági adó miatt Írországban gyártatnak és ott is jelentik be a szellemi tulajdonaikat.

Az elnök egyelőre nem részletezte, hogy pontosan milyen mértékű vámokra számíthatnak a külföldi gyógyszergyártók, és azt sem, hogy mely országokból származó termékeket érintené az intézkedés.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images