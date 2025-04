Vámok: megszólalt az uniós kereskedelmi biztos

Az Európai Unió igazságos vámtarifa-megállapodást szeretne kötni az Egyesült Államokkal - jelentette ki Maros Sefcovic európai kereskedelmi biztos hétfőn, hozzátéve, hogy ez mindkét fél részéről "jelentős közös erőfeszítést" igényel majd.

"Washingtonban... kihasználva a 90 napos haladékot a megalapozatlan vámtarifák kölcsönös rendezésére" - írta Sefcovic az X-en, miután találkozott Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel Washingtonban.

