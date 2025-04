Az MNB alelnökjelöltjét kérdezik a parlamentben

Az MNB-ről szóló törvény értelmében a jegybank alelnökeit az Országgyűlés választja meg hat évre a miniszterelnök javaslata alapján. A jogszabály szerint az alelnökjelöltet az Országgyűlés gazdasági bizottsága meghallgatja.

Az MNB legalább kettő, legfeljebb három alelnökkel rendelkezik. Varga Mihály március óta az új elnöke az MNB-nek, és jelenleg három alelnöke van a jegybanknak: Patai Mihály, Kandrács Csaba és Virág Barnabás. Patai Mihály hatéves mandátuma idén április 21-én jár le, így feltehetően az ő helyére kerül Kurali Zoltán.

Kurali Zoltán jelölése nem teljesen váratlan, és a piacok számára sem jelenthet nagy meglepetést. Tavaly decemberben Varga Mihály akkori MNB-elnökjelölt meghallgatásán derült ki ugyanis, hogy az ÁKK előző vezére a jegybankelnök csapatát erősíti majd.

A piacoknak az alelnöki kinevezés azt üzeni, hogy a befektetők és piaci szereplők által már jól ismert, tapasztalt szakember lesz az MNB egyik fontos szereplője.

Varga Mihály első, kamatdöntésről szóló sajtótájékoztatóján is az első sorban volt jelen Kurali Zoltán.

Kurali Zoltán a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után makrogazdasági elemzőként, majd a Citibanknál treasury értékesítési vezetőként dolgozott. 2006-tól kezdődően egészen 2019-ig a Deutsche Banknál folytatta szakmai pályafutását, ahol magyarországi vezérigazgató, majd regionális tőkepiaci vezető, kötvénypiaci vezető és vállalatfinanszírozási vezető pozíciókat is betöltött. Ez alatt a 13 év alatt, többek között feltörekvő gazdaságok finanszírozásának elősegítésével és pénzügyi kockázatkezeléssel is foglakozott. A pénzügyminiszter felkérésére 2019. szeptember 1-től töltötte be az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatói tisztségét, egészen 2025. január 31-ig. Kurali Zoltán rendszeresen részt vett a Portfolio konferenciáin.

Kurali Zoltánnal készített videós portréinterjúnk két hónappal ezelőtt jelent meg.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos