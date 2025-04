Látványos ábrák: a fél világ felkapta a fejét Donald Trump totális vámháborújára

Portfolio 2025. április 15. 15:35

Az utóbbi két hétben követni is nehéz a Donald Trump vámintézkedéseiről szóló híreket. A bejelentéseket követően a tőzsdék világszerte beszakadtak, a vámokat érintő folyamatos bejelentések pedig további nagy ingadozásokat hoztak a tőkepiacokon az elmúlt hetekben. Trump később 90 napra felfüggesztette a viszonossági vámokat azon országokkal szemben, amelyek nem tettek gazdasági válaszcsapásokat az intézkedéseket követően. Kína megtorló vámokkal reagált Trump lépésére, azóta pedig az Egyesült Államok már kétszer is növelte az ázsiai országra kivetett vámterheket, egészen 145%-ig. A vámháború konkrét hatásait mindenki szeretné tudni, ami tükröződik a Google-keresési statisztikákon is. A Google Trends adatai alapján kiderül, hogy a vámok témaköre az elmúlt 20 évben nem látott figyelemnek örvend az interneten.