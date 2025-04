Eldőlt: jön az iskolai felkészítő a nagycsoportos óvodásoknál, csak máshogy

2025 őszétől minden nagycsoportos óvodás számára automatikusan biztosított lesz napi 45 perc iskolára felkészítő foglalkozás, akár 3x15 perces bontásban is – jelentette be szerdai közleményében a Belügyminisztérium, és egyúttal rámutatott, hogy az erről szóló rendelet már meg is jelent a Magyar Közlönyben . A döntés azt jelenti, hogy a társadalmi egyeztetésre beérkezett javaslatok alapján elvetette a tárca a kötelező homogén (csak nagycsoportosokból álló) csoportok bevezetésének tervét, amely az eredeti tervezetben még benne volt.