Fontos határidőt közöltek a károsult gazdák számára

Az áprilisi fagyok jelentős károkat okoztak számos gyümölcsösben. A gazdálkodók számára az agrár-kárenyhítési rendszer révén lehetőség van a károk részbeni enyhítésére - hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Április 6-9. között szokatlanul erős éjszakai fagyok voltak, amelyek jelentős károkat okoztak a virágzó gyümölcsösökben. A kárbejelentést alapesetben a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell megtenni. Mivel a bejelentés határideje az egységes kérelem benyújtásának időszakára esik, ezért

a bejelentési határidő legkésőbb 2025. május 31-re hosszabbodik

- hívta fel a figyelmet a NAK.

A hozamcsökkenést okozó tavaszi fagy esetén a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a fagy a károsodással érintett területen bekövetkezik - tették hozzá.

Az említett időszakban sok helyen zuhant a hőmérséklet az éjszakai órákban tartósan mínusz 2 Celsius-fok alá, amely a virágzó növénykultúrákban már jelentős terméskiesést tud okozni, de mínusz 4 és mínusz 6 Celsius-fok alatti fagyok is előfordultak. A kajszi és a mandula csaknem országszerte elvirágzott, az őszibarack, a cseresznye, a meggy és a szilva pedig most kezd, vagy már virágzik, ezekben a kultúrákban a fagyok - még a védekezés mellett is - komoly károkat okoztak - ismertette a NAK.

Felidézték: az agrárkár-enyhítési rendszer lehetőséget teremt a tavaszi fagy által okozott károk részbeni enyhítésére. A tavaszi fagykárral érintett gazdálkodóknak mindenképp érdemes elektronikus kárbejelentést tenni az agrárkár-megállapító szerv (vármegyei kormányhivatal) részére. Ez szükséges ahhoz, hogy - az egyéb támogatási feltétel teljesülése esetén - a termelők a károk miatt a későbbiekben kompenzációt kapjanak.

