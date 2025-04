Kína három KO-t is kioszthat Donald Trumpnak

Portfolio 2025. április 16. 14:13

Kiéleződött az amerikai–kínai vámháború, miután mindkét fél drasztikusan emelte az importvámokat, ami súlyosan megviseli a kétoldalú kereskedelmet. Kína válaszul exportkorlátozásokat vezetett be stratégiai nyersanyagokra, és célzott nyomásgyakorlásba kezdett amerikai vállalatok ellen. A gazdasági feszültségek nemcsak a két nagyhatalom viszonyát, hanem a globális ellátási láncokat is veszélyeztetik, és Kína még pusztítóbb lépésekről is dönthet.