Nagy érdeklődés mellett zajlott a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 konferencia

Ha az energiapiaci árakat messzebbről nézzük, akár meg is nyugodhatunk, hogy minden rendben van, az árak konszolidálódtak. Azonban ha mélyebbre ásunk, látszik két olyan fontos trend is látszik, ami árnyalja a képet. Ugyanis az emissziós kvóta és a másnapi villamosenergia ára is magasabb szinten stabilizálódott az európai energia válságot követően - mondta el Orbán Gábor, az MVM Partner Zrt. vezérigazgatója a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2025 konferencián. Szerinte az első és legfontosabb olyan eszköz, amivel az energiabeszerző vállalatok sok költséget meg tudnak takarítani, az a keresletoldali válasz.