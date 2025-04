Visszafordíthatatlan gazdasági katasztrófa miatt kongatja a vészharangokat az EU egyik legerősebb országa

Az állam túlköltekezési hajlama „visszafordíthatatlan” károkat okozhat Franciaországban – figyelmeztetett François Bayrou francia miniszterelnök a Financial Times szerint. Bayrou, aki Emmanuel Macron elnök centrista szövetségese, a közpénzügyek rendbetételét tűzte ki fő céljául.

A francia kormányfő keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:

a költségvetési hiány fenntartása nemcsak politikailag tarthatatlan, de erkölcsileg is elfogadhatatlan.

Azonban komoly politikai kockázatot vállal, hiszen a költségvetési megszorítások miatt bizalmatlansági indítvánnyal nézhet szembe az ellenzék részéről.

A politikai helyzet tovább bonyolítja a gazdasági kihívásokat: a tavaly nyári előrehozott választásokon Macron elvesztette többségét a Nemzetgyűlésben, amely most három, hasonló méretű blokkra oszlik. Mivel Bayrou pártjával együtt sincs meg a kormánytöbbség, a 2026-os költségvetés elfogadásához várhatóan ismét az alkotmány 49.3-as cikkelyét kell alkalmazniuk – ez lehetővé teszi a költségvetés parlamenti szavazás nélküli elfogadását, ugyanakkor bizalmatlansági indítványt is kiválthat. Ez történt Bayrou elődjével, Michel Barnier-vel is. A fiskális nyomás óriási:

az idei kamatkiadások elérik a 62 milliárd eurót, ami megegyezik a védelmi és oktatási kiadások összegével – és ez 2029-re 100 milliárdra nőhet, ha nem történik érdemi változás.

A kormány tervei szerint 2026-ra további 40 milliárd eurós költségvetési csomagra lesz szükség, hogy a hiányt 4,6 százalékra csökkentsék a 2024 végi 5,8 százalékról. A gazdasági helyzet azonban nem kedvez a megszorításoknak: a francia jegybank az idei GDP-növekedést 0,9-ről 0,7 százalékra mérsékelte, az európai gazdasági stagnálás és egy lehetséges globális kereskedelmi háború veszélye miatt, amit az amerikai elnök, Donald Trump vámpolitikája idézhet elő.

A tervezett kiadáscsökkentések érzékeny területeket érintenek: nyugdíjakra és egészségügyre vonatkozó adókedvezmények megszüntetése, a betegszabadság költségeinek visszafogása, illetve a társadalombiztosítási kiadások csökkentése is napirenden van – ezek azonban politikailag kényes intézkedések, mivel a szociális kiadások teszik ki az állami költségvetés felét.

Bayrou figyelmeztetett: ha a francia társadalom nem támogatja ezeket a reformokat, akkor a kormány válságba sodródhat. A védelemre és klímavédelemre irányuló jövőbeli kiadások is veszélybe kerülhetnek, ha nem sikerül megtakarításokat elérni. Bár Macron hosszabb távon növelné a védelmi költségvetést az orosz fenyegetés és az amerikai katonai támogatás esetleges csökkenése miatt, Bayrou csak a 2030-ig már jóváhagyott emelések betartására tett ígéretet.

A 2026-os költségvetés első tervezetét a szokásosnál korábban, már július közepére elkészítik.

A kormány sorsa viszont ősszel dőlhet el: a bizalmatlansági szavazás kimenetelét a szocialisták és a Marine Le Pen vezette szélsőjobb frakciók álláspontja határozhatja meg. A Rassemblement National egyik képviselője már jelezte, hogy támogatni fogják a kormány megbuktatását, ha az új költségvetés aránytalanul terheli a munkavállalókat a cégekkel szemben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images