Feszes az amerikai munkaerőpiac, hiába a vámháború

Csökkent az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban. Felülmúlták az elemzői várakozásokat a számok.

A vártnál alacsonyabb értéket mutatott az Egyesült Államokban az első alkalommal munkanélküli segélyért folyamodók heti száma a munkaügyi minisztérium adatai szerint:

a friss adatok szerint 215 ezren nyújtottak be kérelmet a múlt héten, szemben az elemzők által várt 225 ezerrel.

Az előző heti adatot kissé felfelé módosították 223 ezerről 224 ezerre. A négyhetes mozgóátlag is csökkenést mutat, 220 750 főre mérséklődött az egy héttel korábbi 223 250-ről.

A folyamatosan segélyen lévők száma viszont enyhén nőtt, 1,885 millióra, meghaladva az elemzői konszenzust, amely 1,872 milliós értékkel számolt. Az előző heti adatot itt is módosították, 1,850 millióról 1,844 millióra.

A négyhetes mozgóátlag ebben a kategóriában gyakorlatilag stagnált, 1,867 millió főn áll, ami alig tér el az előző heti 1,866 milliós adattól.

A mostani statisztikák azt mutatják, hogy az amerikai munkaerőpiac továbbra is feszes, és nem utal jelentős gyengülésre. A heti szinten ingadozó adatok ellenére a hosszabb távú trendek viszonylagos stabilitást jeleznek.

A munkanélküli segélykérelmek alacsony szintje általában azt jelzi, hogy a vállalatok nem sietnek leépítésekkel, és továbbra is szükségük van a munkaerőre.

Ez a helyzet továbbra is erősíti azokat a várakozásokat, hogy az amerikai gazdaság a magas kamatszintek ellenére is képes fenntartani a munkaerőpiac stabilitását. A befektetők és a jegybank szempontjából ez fontos visszajelzés: bár az infláció továbbra is makacsul magas, a foglalkoztatottsági adatok alapján egyelőre nincs nyomós ok a monetáris politika gyors lazítására.

