Fontos bejelentések a nyugdíjasoknak: döntött a kormány a következő nyugdíjemelésről

3,6%-kal emelkednek jövő januárban a nyugdíjak, idén novemberben pedig átlagosan 40 ezer forintos nyugdíjkorrekciót kaphatnak a nyugdíjasok – jelentette be Nagy Márton a csütörtöki kormányinfón. A nemzetgazdasági miniszter azt is elmondta, hogy a gyorsuló gazdasági növekedésnek köszönhetően 2026-ban nyugdíjprémium kifizetésére is sor kerülhet.