Komoly döntést hozott az Alkotmánybíróság a napelemes szaldósok ügyében!

Portfolio 2025. április 17. 16:32

Komoly döntést hozott az Alkotmánybíróság egy névtelen napelemes szaldós ügyében, amelynek értelmében alaptörvény ellenes volt a kormány rendeletének azon passzusa, amely kizárta a szaldó választásából az érintett új igénybejelentőket és HMKE bővítőket 2023. szeptember 8. és 12. között. Emiatt a "2023. szeptember 7. napjáig" időhatározót megsemmisítette az Alkotmánybíróság a rendeletben, és 2025. május 31-ig adott haladékot a kormánynak, hogy gondolja át: milyen időpillanatban húzza meg a szaldós jelentkezésre való jogosultság időbeli hatályát. Ez könnyen lehet, hogy 2023. szeptember 13. lesz, tehát az a nap, amikor egyébként is kihirdette a kormány a rendeletet, de elvileg kinyílt a lehetőség arra is, hogy ez későbbi nap is legyen.