Megérkezett az előrejelzés: ilyen időnk lesz húsvétkor

Nagypénteken még több hullámban várható zápor, zivatar és a hőmérséklet is kissé visszaesik, de ezt követően nagyrészt napos, kora nyárias idő várható a húsvéti hosszú hétvégén, 20-26 Celsius-fok feletti maximumokkal - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Nagypénteken az ország nagyobb részén erőteljes marad a gomolyfelhő-képződés, és többfelé, akár több hullámban számíthatunk a záporok, zivatarok mellett főként a keleti országrészben esőre is. A felhőzet délnyugat felől napközben lassan szakadozik, arrafelé napközben is kisebb a csapadék esélye, majd estefelé már határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A déli, délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében erős lökések is valószínűek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 22 fok között alakul, a tartósabban csapadékos tájakon kell az alacsonyabb értékekre számítani.

Nagyszombaton a fátyolfelhők és az időnként erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütésre lehet készülni, de zápor, zivatar néhol előfordulhat. A délnyugati, déli szelet élénk lökések kísérhetik. A minimum 6 és 11, a maximum 18 és 23 fok között várható.

Húsvétvasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett alapvetően napos idő várható, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet élénk, a Dunántúlon erős lökések is kísérhetik.

A minimum-hőmérséklet 6 és 11, a maximum 20 és 26 fok között alakul.

Húsvéthétfőn döntően napos idő várható a fátyolfelhők és a kevés gomolyfelhő mellett, de csapadék nem valószínű. A délies szél időnként megélénkül. Hajnalban 8-13 fok közé hűl le, délutánra pedig 21-27 fok közé melegszik fel a levegő.

