Meglepő diplomáciai fordulat: Kína az EU-hoz közeledik az amerikai vámháború miatt

A Donald Trump-féle vámháború új diplomáciai lendületet adott a Kína–EU kapcsolatoknak. Miközben Peking új piacokat keres, Brüsszel a gazdasági stabilitást próbálja megőrizni. A politikai ellentétek továbbra is erősek, de a kölcsönös gazdasági érdekek most újra tárgyalóasztalhoz ültetik a feleket az amerikai elnök kiszámíthatatlansága miatt. Egy fair, szabályokon alapuló új paktum vált a felek érdekévé.

A Donald Trump amerikai elnök által elindított újabb vámháború meglepő diplomáciai mozgásokat hozott Kína és az Európai Unió között. Peking a közelmúltban több delegációt is küldött európai fővárosokba – többek között Stockholmba, Budapestre és Oslóba –, hogy új piacokat keressen a magas amerikai vámokkal sújtott exporttermékeinek – számolt be a Financial Times.

A kínai külkereskedelem diverzifikálása érdekében most az EU irányába próbálnak nyitni, miközben az unió vezetői is egyre inkább stabil gazdasági együttműködésben érdekeltek.

Az EU és Kína közti kapcsolatban régóta húzódó feszültségek nehezítik a közeledést: az unió kifogásolja a kínai kereskedelmi többletet, a piacra jutás akadályait és Peking oroszbarát külpolitikáját. Ugyanakkor von der Leyen bizottsági elnök is a globális gazdaság stabilitásának fontosságát hangsúlyozta a kínai miniszterelnöknek tett nyilatkozatában. Kína részéről Xi Jinping szintén a „unilaterális zaklatás” elleni közös fellépést sürgette a spanyol miniszterelnök pekingi látogatása során.

A kínai-amerikai vámpárbaj – amelyben 245-145 százalékos vámokat is bevezettek – az EU-ra is kihat: Brüsszel jelenleg 10 százalékos amerikai vámmal szembesül, ami 20 százalékra is nőhet.

Ez fokozza az európai érdekeket abban, hogy alternatív kereskedelmi partnereket találjon, és ne kerüljön az unió egyszerre szorításba az Egyesült Államok és Kína részéről.

Kínában eközben a gyenge belső kereslet, a deflációs nyomás és alacsony profitkilátások riasztják el a nyugati befektetőket. Az EU Kínában működő kereskedelmi kamarájának felmérése szerint a vállalatok közel fele pesszimista a kínai piacon elérhető nyereséggel kapcsolatban. Emellett a Huawei körüli uniós korrupciós ügyek és a kínai kibertámadások is feszültséget keltenek az európai kormányzatokban.

Ugyanakkor gazdasági szempontból mindkét fél érdekeltté vált a kapcsolatok normalizálásában.

A kínai gyártók egyre nagyobb érdeklődést mutatnak az európai piac iránt: nő a kereslet raktár- és gyártókapacitások iránt a kontinensen, és nő a nyitottság a kereskedelmi tárgyalásokra. A kínai kereskedelmi minisztérium aktívan szervez befektetési fórumokat Európában, jelezve: a külföldi tőke továbbra is kívánatos.

A közeledés még távol áll a stratégiai szintű partnerségtől, és a politikai ellentétek – például az ukrajnai háborúhoz való kínai viszony – továbbra is mélyek. A kínai elnök várhatóan távol marad a kétoldalú kapcsolatok 50. évfordulójának brüsszeli csúcstalálkozójától, miközben Moszkvában ünnepli a második világháborús győzelmet.

Ezzel együtt is az a felismerés erősödik mindkét oldalon, hogy a globális gazdasági kiszámíthatatlanságban a pragmatikus együttműködés lehet az egyetlen stabil keret.

Kína az eddigi dömpingpolitikája helyett várhatóan egy kiszámítható partnerségi megállapodást akar majd kötni az EU-val, vállalva hogy a piactorzító állami támogatásait visszafogja, valamint akár egy kvótarendszerhez is alkalmazkodna az exportnál.

