Nagy a baj: alig néhány napja maradt túlélésre a vasműnek

Ahogy arról tegnap mi is beszámoltunk, mintegy 2600 embert érinthetnek a csoporortos leépítések a Dunai Vasműnél. Most az merce.hu megtudta, hogy a gyár jövője a termelőeszközök értékesítésétől függ. Ha jövő szerdáig senki sem jelentkezik, akkor az a dunaújvárosi acélgyártás végét is jelentheti.