Üres ígéretek? - Komoly bizonytalanság övezi Ázsia LNG‑kötelezettségvállalásait

Az Egyesült Államokból származó cseppfolyósított földgáz (LNG) iránti ázsiai érdeklődés látszólag fokozódik, különösen a Donald Trump által támogatott kereskedelmi (vám)politika kontextusában. Több ország – köztük Tajvan – ígéretet tett arra, hogy amerikai LNG-projektekbe fektet be vagy onnan vásárol majd, azonban ezek az ígéretek egyelőre gyakran nem többek szimbolikus gesztusoknál.

Stephen Stapczynski, a Bloomberg újságírója szerint

nincs garancia arra, hogy ezek az ígéretek valódi vásárlásokhoz vezetnek.

Különösen akkor, ha az adott LNG-projekt még nem rendelkezik érvényes szerződésekkel, amelyek elengedhetetlenek a beruházások pénzügyi lezárásához.

Az egyik leginkább figyelemre méltó projekt az Alaszka LNG, amely körülbelül 44 milliárd dolláros költségvetéssel épülne meg, és jelenleg Trump egyik „kedvenc” energiaprojektjének számít. A projektbe Tajvan egy nem kötelező érvényű szándéknyilatkozattal már be is szállt, és más ázsiai országok is érdeklődést mutatnak. Ez a fajta beruházási megközelítést a régió sajátos adottsága, amit japán modellnek hívnak és amiről az alábbi elemzésünkben írtunk részletesen:

A probléma azonban az, hogy a projekt még mindig csak papíron létezik. A megvalósításhoz egy 1300 kilométeres vezetéket kellene építeni az alaszkai tundrán keresztül, miközben semmilyen hosszú távú LNG-adásvételi szerződés nincs még az asztalon. Az ilyen szerződések nélkül viszont aligha lehet banki finanszírozást szerezni.

Ha az ázsiai importőrök valóban komolyan gondolnák, hogy több amerikai LNG-t akarnak vásárolni, akkor inkább a Mexikói-öböl partján működő, kiforrott projektekre koncentrálnának

– írja Stapczynski.

De teljesen más a politikai realitás: a Trump-adminisztráció számára elsősorban a politikai kommunikáció számít. A több milliárd dolláros „beruházási ígéretek” jól mutatnak a kampánybeszédekben, még ha azok később soha nem valósulnak meg. Az LNG kereskedelme azonban a magánszektorra épül, és hónapokig, akár évekig is elhúzódhat egy-egy szerződéses tárgyalás.

Az amerikai LNG-t nem a Fehér Ház árulja, hanem magánvállalatok

– emlékeztet a Bloomberg szerzője. Az inflációs nyomás és az építőipari költségek növekedése pedig még a jól előkészített projektek esetében is megnehezíti az előrehaladást.

Ezért a nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatok egyfajta „politikailag költségmentes” alternatívát jelentenek: az aláírásukkal rövid távon kielégíthetők a külpolitikai célok, de a tényleges elköteleződés elmaradása esetén sincs negatív következmény. Ugyanez igaz a fejlesztők részéről is: egy előzetes megállapodás növeli a projekt láthatóságát és potenciálisan segítheti a finanszírozás megszerzését – még akkor is, ha végül nem történik semmi.

