Ez aztán a két nagy meglepetés a kormány 2026-os terveiben!

Talán még soha sem volt annyira bizonytalan és kiszámíthatatlan a gazdasági környezet az Amerikából elindított vámháború (valamint az orosz-ukrán háború végének elmaradása) miatt, mint most, ennek ellenére a kormány egy év szünet után visszatér a korábbi gyakorlatához: nagyon korán elfogadja a jövő évi költségvetést. Pedig már csak az elmúlt néhány hét bebizonyította, a kormánynak rendkívül gyorsan korrigálnia kell saját magát, ezúttal a költségvetési hiánycélok terén. Gyorselemzés a 2026-os költségvetésről, melyben bemutatjuk, hogy több intézkedésével jelentős mozgásteret nyert magának a kormány a jövő évi büdzsében, épp a parlamenti választás évében.

Régi gyakorlat kicsit másképp

A kormány egy év kihagyás után visszatért a régi gyakorlatához a költségvetés megtervezését és elfogadását illetően, sőt. Az elmúlt években tapasztaltnál is korábban terjeszti be a parlamentnek a jövő évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot. Az elmúlt évek mintázatai alapján kijelenthetjük: a parlamenti választás évének költségvetését mindig korábban terjeszti be a kormány az Országgyűlés számára. Vagyis május első napjaiban ismertté válnak a kormány legújabb tervei, így történt ez legutóbb 2022-ben és 2018-ban.

A benyújtás és elfogadás között eltelt időszak átlagos hosszúságú lesz, a 42 napos intervallum az elmúlt 10 év átlagának felel meg.

A költségvetés tervezési időszaka Költségvetési év Benyújtás időpontja Parlamenti zárószavazás Eltelt napok 2013 2012. június 15. 2012. december 11. 189 2014 2013. szeptember 30. 2013. december 17. 103 2015 2014. október 30. 2014. december 15. 46 2016 2015. május 13. 2015. június 23. 41 2017 2016. április 26. 2016. június 13. 48 2018 2017. május 2. 2017. június 15. 44 2019 2018. június 13. 2018. július 20. 37 2020 2019. június 4. 2019. július 12. 38 2021 2020. május 26. 2020. július 3. 38 2022 2021. május 4. 2021. június 15. 42 2023* 2022. június 7. 2022. július 19. 42 2024 2023. május 30. 2023. július 7. 38 2025 2024. november 11. 2024. december 20. 39 2026 (terv) 2025. május 6. 2025. június 17. 42 Forrás: Portfolio-gyűjtés; * a 2023-as költségvetés végső parlamenti változatát 2023. március 31-én nyerte el

Több újdonság is történt viszont, ami a jövő évi költségvetés készítését illeti: a büdzsét készítő NGM a korábbiakkal ellentétben külön nyilvánosságra hozta a költségvetést megalapozó makrogazdasági pályát, és a Költségvetési Tanácsnak történő dokumentum-átadás előtt ismertette a Kormányinfó keretein belül Nagy Márton a törvényjavaslat fontosabb számait. Ez utóbbi esemény feltehetően azt a célt szolgálta, hogy elsőként kommunikálja a kormány a jövő évi büdzsé tulajdonságait és kereteit. Korábban ugyanis az volt a jellemző, hogy már a KT véleményéből is sok mindent meg lehetett állapítani a büdzsé karakteréről.

Brutális a bizonytalanság

Az elmúlt 11 évben 10 alkalommal is úgy döntött a kormány, hogy tavasszal tervezi meg a jövő évi költségvetést, vagyis ebből a szempontból a 2026-os büdzsé sem különleges, a tavalyi tervezés tekinthető inkább egyszeri alkalomnak (akkor a kormány ugye Donald Trump amerikai elnök megválasztásához fűződő változások miatt döntött a későbbi büdzsé-elfogadás mellett, és mint ilyen, az egy egyszeri esemény volt, idén ez már nem fordul elő).

A korábbi évek tapasztalatai sem tántorították el tehát a kormányt a korai költségvetés-elfogadástól, az elmúlt években ugyanis az volt a jellemző, hogy év közben rendre hozzá kellett nyúlni a költségvetéshez, így a korai költségvetés-elfogadás melletti legfontosabb érv, a kiszámíthatóság sérül. A jelenlegi bizonytalan geopolitikai (háborús helyzet például) és gazdaságpolitikai (vámháború és annak következményei) helyzet pedig csak fokozza a korai tervezés elleni érveket. Ezúttal is igaz az a megállapítás, hogy azzal, hogy a kormány nem az őszi tervezést választja,

legalább fél évnyi bizonyosságról és tényadatok adta támaszokról mond le.

Azt mondhatjuk ugyanis, hogy lényegében április közepére-végére elnyeri a végleges formáját a büdzsé, vagyis az első alig 4 hónap tényadataira épül a jövő évi tervezet. Ez a bázis, vagyis a 2025-ös év pedig eléggé labilis, nemrégiben kellett épp újraírni az idei tervszámokat, és akkor még az amerikai vámintézkedések miatti rendkívül bizonytalan gazdasági kilátásokról nem is beszéltünk, ezt nagyon nehéz beárazni.

Talán a legjobb példa arra, hogy mennyire bizonytalan ez a környezet, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium pár hét leforgása alatt módosítani kényszerül saját várakozását, több ponton is:

2025 őszén a kormány még azzal számolt, hogy 2026-ban a költségvetési hiánycél 2,9% lesz a GDP arányában. Ezt február végén 3,5%-ra emelte az NGM, de ez a módosított deficitcél is csak 6 hetet élt, mert a legutóbbi tervek szerint a jövő évi hiánycélt a kormány 3,7%-ra lőtte be.

2,9% lesz a GDP arányában. Ezt február végén 3,5%-ra emelte az NGM, de ez a módosított deficitcél is csak 6 hetet élt, mert a legutóbbi tervek szerint a jövő évi hiánycélt a kormány 3,7%-ra lőtte be. Március végén a szaktárca azzal kalkulált, hogy a 2025-ös költségvetés hiánycélját nem szükséges emelni, az maradhat a megemelt 3,7%. Alig telt el két hét és mostanra kiderült: 4% körül lehet az idei deficit.

Már csak azért is kockázatos húzás a korai költségvetés-elfogadás, mert a vámintézkedések terén lehetnek még fordulatok, amelyekkel a kormány még nem is tud számolni. Kérdésre válaszolva a legutóbbi Kormányinfón Nagy Márton elismerte, hogy az USA kereskedelempolitikájának változásának lehet hatása a magyar gazdaságra (a kormány vizsgálja is ezeket a hatásokat), de "a jelenlegi helyzetben még korai lenne az amerikai vámemelések gazdasági hatását beépíteni a hivatalos kormányzati előrejelzésekbe". A jelek szerint tehát a vámintézkedések okozta rendkívüli bizonytalanság nem volt elegendő tényező ahhoz, hogy magát a költségvetési tervezést halassza el a kormány, akár csak néhány hónappal.

Arról korábban több cikkünkben is beszámoltunk, hogy az amerikai gazdaságpolitikával kapcsolatos bizonytalanságot tükröző mutató értéke soha nem volt ilyen magasságokban.

Amit eddig tudunk a 2026-os költségvetésről

A csütörtöki Kormányinfón tehát eldőlt: a kormány a héten elfogadta a 2026-os költségvetés tervezetét, melynek ezek lesznek a főbb paraméterei:

4,1%-os reál GDP-növekedés (folyó áron 95 ezer milliárd forintos GDP-összeg lehet jövőre).

3,6%-os éves átlagos infláció.

3,7%-ra csökkenő GDP-arányos költségvetési hiánycél.

Az adósságráta 73,1%-ról 72,3%-ra mérséklődhet.

A pénzforgalmi hiánycél 4100 milliárd forint körül lesz jövőre, az eredményszemléletű hiány 3600 milliárd forint.

A költségvetés elsődleges egyenlege - fizetett kamatok nélkül számítva - egyensúlyi, azaz nullás.

A kiadási főösszeg jövőre megközelíti a 35 ezer milliárd forintot, míg a bevételi oldal 34 ezer milliárd forint körül alakulhat.

A lakossági állampapírok után jövőre 800 milliárd forint kamatot fizet az állam.

A nyugdíjkiadások összege 7700 milliárd forint lehet, ami figyelembe veszi a 3,6%-os év elejei emelést és a nyugdíjprémiumot is.

A védelmi kiadások továbbra is a GDP 2%-át teszik ki, ami nominálisan 1900 milliárd forint.

A családpolitikai támogatások 4800 milliárd forintra rúgnak jövőre, a rezsivédelmi kiadások a lakosság számára plusz 800 milliárd forintos kiadást jelentenek. A háztartások és kisvállalkozók rezsivédelmi támogatása jövőre 1000 milliárd körül alakul.

A családtámogatásokon belül a háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége, valamint a kétgyermekesekre kiterjesztett kedvezmények összesen 270 milliárd forintot igényelnek.

A családi adókedvezmények megduplázására 210 milliárd forintot különítettek el.

Gazdaságfejlesztésre összesen 4900 milliárd forint jut, amelyből 2200 milliárd uniós, további 2700 milliárd pedig hazai költségvetési forrásból érkezik.

Uniós források bevétele jövőre 2360 milliárd forint lehet, az idén várt 2000 milliárd forint után.

Egy "védelmi tartalék" elnevezésű költségvetési sort hoznak létre, ami lehetőséget biztosít 1,5 százalékig a védelmi kiadások elszámolására, amennyiben változik az uniós költségvetési szabályozás.

400 forint körüli euróárfolyammal tervezték a 2026-os költségvetést.

Az eredeti tervekkel ellentétben fennmaradnak 2026-ban is bizonyos extraprofitadók.

Jövőre 360 milliárd forintos bevétellel számol a kormány a banki extraprofitadókból, aminek a fele leírható, ha a pénzintézetek növelik az állampapírállományukat. Megmarad az extraprofitadó a kiskereskedelemben és a biztosítási szektorban, illetve megmarad az Ural/Brent különbözetre kivetett adó is.

A két váratlan húzás

A fenti felsorolásból két olyan tényező van, amiről érdemes hosszabbat szót ejteni,

ezek adják ugyanis a 2026-os büdzsé két igazi meglepetésfaktorát.

Ilyen az extraprofitadók fenntartása, ami teljesen új felállást eredményez az eredeti költségvetési pályához képest. Ez azt jelenti, hogy megközelítő becsléseink szerint akár 710-720 milliárd forinttal is több bevétel folyhat be jövőre a költségvetésbe, mint az extraprofitadók fenntartása nélkül, de ha a bankok és biztosítók le is felezik extraprofitadó-kötelezettségüket, akkor is 460-470 milliárd forintnyi extra bevételt szerzett ezáltal jövőre a kormány az alappályához képest (nem a 2025-ös évhez képest). A kormány tehát 2026-ra több úton is növelte a mozgásterét, ami nem meglepő, hiszen erre szüksége van a parlamenti választások évében végrehajtandó költekezési ígéretének fedezetéhez. Egyrészt megemelte az eredeti 2,9%-os hiánycélt 3,7%-ra a GDP arányában, másrészt bepakolt a bevételi oldalra extraprofitadó-bevételeket, nem is keveset (GDP-arányosan 0,5-0,75%-ot), ez felér azzal is, mintha a hiánycélt valójában megemelte volna 4,4-4,5%-ra.

A lényeg tehát ezen a téren, hogy a kormány 1200-1500 milliárd forintos puffert talált 2026-ra magának.

A parlamenti választások előtti kiköltekezés volt az a kockázat, amit legutóbb a Standard and Poor's hitelminősítői komolyan vettek és részben erre hivatkozva rontották a magyar adósbesorolás kilátását.

Az OTP Bank elemzői április elején megjelent anyagukban egyébként azzal számoltak, hogy 5,2% lehet jövőre a GDP-arányos hiánycél, de ebben a számításban még az szerepelt, hogy a kormány kivezeti az extraprofitadókat, azok fenntartásával valahol 4,5-4,6% lehet a jövő évi hiány, tekintetbe véve már az új családpolitikai intézkedéseket (anyák szja-mentessége). Érezhető tehát, nem hatalmas, de azért lehet kisebb elcsúszás a jövő évi költségvetési tervekben (3,7% vs 4,5%) már az elfogadás előtt.

A 2026-os költségvetés egyedi karakterét szintén meghatározó kormányzati húzás az az új, védelmi tartaléknak nevezett költségvetési kiadási sor. A kormány ezt arra az esetre hozta létre, ha az EU úgy döntene, hogy a védelmi kiadásokat kiveszi a költségvetési szabályozás alól, és így további, akár 1,5%-os GDP-arányos mozgásteret nyitna a tagállamoknak. Ez a tartalék egyelőre csak lehetőségként szerepel, és nem növeli a jelenlegi védelmi kiadások mértékét, mert csak akkor valósítják meg őket, ha az Európai Bizottság meghatározza a kiadásokra vonatkozó feltételeket. Feltevésünk szerint ez a védelmi tartalék kiadási sor valamilyen minimális összegű előirányzattal (pár millió vagy pár milliárdos) kerülhet majd be a 2026-os költségvetésbe és amikor megkapja a magyar kormány is a felhatalmazást a hadikiadások növelésére, akkor ezen a felülről nyitott kiadási soron keresztül költ majd az állam, és nem kell majd a bevételi, vagy a kiadási oldalon ellentételeznie, aminek nyomán így a valós deficit is növekedhet 2026-ban, akár a GDP 1,5%-ával. Ezzel pedig a hiány visszakerülhet az 5-6%-os sávba, ami legutóbbi költségvetési elemzésünk egyik lényeges következtetése volt: az éveken át 7% feletti, vagy a körüli deficit időszaka után eljöhet az 5% körüli költségvetési hiány ideje. Fontos látni, hogy a védelmi tartalékon keresztüli extra költést, amennyiben az ténylegesen növelni fogja a hiányt, meg kell majd finanszírozni, így tehát kijelenthető, hogy a költségvetés általános fegyelme lazulhat, igaz uniós szankciók veszélye nélkül.

Kockázatok és mellékhatások

A fentebb bemutatott folyamatok mellett lehet azonosítani már most kockázatokat, amelyek veszélyeztetik a 2026-os költségvetési tervek teljesülését:

A 4,1%-os jövő évi kormányzati GDP-növekedési várakozás túlzottan optimista, különösen a vámháború fényében. Legutóbbi villámfelmérésünkben az elemzők arra jutottak, hogy 3,4% körül lehet a jövő évi gazdasági növekedés és rontották az év elején látott várakozásokhoz képest.

Talán még nagyobb bizonytalanság övezi az inflációs folyamatokat (kormányzati intézkedések átmeneti vagy tartós hatása; azok közép távú, kiskereskedői árazási gyakorlatra kifejtett hatása; vámintézkedések árnövelő hatásai; fennmaradó extraprofitadók áthárításának hatásai; esetleges extra fiskális stimulus következményei).

Hasonló okokból kifolyólag nagy kockázat lengi körül az árfolyamfeltételezést, de ugyanúgy a kamatpályát is. Az új jegybanki vezetésnek nincs könnyű dolga, a monetáris politikát számtalan változó tényező alakíthatja a közeljövőben, a kamatcsökkentés (ami egyszerre segítene a magyar gazdaság növekedésén és a kamatkiadások csökkentésén) pályája is bizonytalan így. Következő Signature befektetői klubunkon erről is szó lesz, érdemes csatlakozni!

Az áfabevételek idén eddig szépen érkeztek, de még nagyon kevés idő telt el ebből az évből, hogy biztosat lehessen mondani az egész éves folyamatokról. Ugyanez pedig megállapítható más bevételi tételekre is.

De a bevételi oldalt befolyásolhatják még a kormány esetleges intézkedései, döntései is. Ezt láttuk idén is, amikor 2025 első hónapjaiban döntött arról a kormány, hogy az szja-bevételekből és az áfa-bevételekből is kienged még idén a 3 gyermekes anyák adómentességén, valamint a nyugdíjasok áfa-visszatérítésén keresztül. Ami alapján kijelenthető, hogy a 2025-ös költségvetés alig élt pár hónapot eredeti formájában, pedig azt ősszel fogadta el a parlament.

A kiadási oldalra áttérve érdemes megemlíteni, hogy nem ismert egyelőre, hogy a kormány mennyire tudja tartani az idei évre tett hatalmas vállalását, a kiadási oldal kordában tartását. Ez azért nem mindegy, mert ezek a 2025-ös számok képezik majd a 2026-os kiadási oldal bázisát. Azt is meg kell említeni, hogy az eredeti 2026-os tervekben (a 2025-ös költségvetés tavaly ősszel bemutatott kitekintő fejezetében) az szerepelt, hogy a költségvetés kiadási oldalát a kormány nominálisan is csökkenti 2025-hoz képest. Kérdés, vajon mennyire reális ez a feltételezés a parlamenti választások évében.

Az uniós forrásokkal kapcsolatos bevételi terveket pedig még befolyásolhatják a kormány valamint az Európai Bizottság közötti viták.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy nem lesz könnyű a most bemutatott 2026-os költségvetési tervek betartása jövőre, részben a külső adottságok és hatalmas bizonytalanság, részben pedig a költségvetésben rejlő feszültségek miatt is, amit csak növelhetnek a jövő tavaszi parlamenti választások miatti esetleges fiskális lazító lépések.

Címlapkép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (b-j) a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 17-én. forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán