Demis Hassabis: az összes betegség megszűnhet egy évtizeden belül

Demis Hassabis, a Google DeepMind társalapítója és vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia fejlődése exponenciális görbét követ, és egyre gyorsabb ütemben halad. A Nobel-díjas tudós úgy véli, hogy

az AI az emberi tudás előmozdításának végső eszköze.

A DeepMind legújabb fejlesztései között szerepel az Astra nevű alkalmazás, amely nemcsak beszélgetni képes, hanem látja és értelmezi is a világot. A rendszer felismeri a festményeket, történeteket alkot, és képes a környezetünk értelmezésére is.

Hassabis szerint a következő nagy áttörés a robotika területén várható, ahol a humanoid robotok hamarosan hasznos feladatokat végezhetnek majd. A DeepMind már most is olyan robotokat fejleszt, amelyek képesek értelmezni, amit látnak, és logikusan gondolkodni a kapott utasítások alapján.

A vezérigazgató úgy véli, hogy az általános mesterséges intelligencia (AGI) - amely az emberi elméhez hasonló sokoldalúsággal, de emberfeletti sebességgel és tudással rendelkezik - a következő 5-10 évben valósággá válhat. 2030-ra olyan rendszerek lehetnek, amelyek mélyen megértik a környezetünket és beépülnek a mindennapi életünkbe.

A DeepMind AI-modellje már most is forradalmasította a fehérjeszerkezetek feltérképezését, ami korábban évekig tartott, most pedig milliószámra készülnek el rövid idő alatt. Ez a technológia a gyógyszerfejlesztést is átalakíthatja, a jelenlegi évtizedes folyamatot hetekre rövidítve.

Hassabis szerint

az AI segítségével akár egy évtizeden belül megszüntethetjük az összes betegséget,

és elérhetjük a "radikális bőséget", vagyis a hiány, mint fogalom megszűnését. Ugyanakkor aggódik a kockázatok miatt is: a rossz szándékú felhasználók és az egyre autonómabb rendszerek ellenőrzésének kihívásai jelentősek.

A szakember szerint az AI-fejlesztők közötti verseny a biztonság rovására mehet, ha egyes szereplők a gyorsabb haladás érdekében rövidre zárják a biztonsági intézkedéseket. Ezért nemzetközi együttműködésre van szükség, hiszen az AI minden országot és embert érinteni fog.

Hassabis úgy véli, hogy az AI-rendszereknek megtanítható az erkölcs, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy gyermeket tanítunk értékrendszerre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio