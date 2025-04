Donald Trump is részt vesz Ferenc pápa temetésén

Portfolio 2025. április 22. 07:56

Órákkal azután, hogy Húsvéthétfőn reggel elhunyt Ferenc pápa, azt jelentette be a Truth Social platformon Donald Trump amerikai elnök, hogy részt vesz a temetési szertartáson Rómában. Az esemény olasz lapok szerint várhatóan most szombaton lesz, amelyre több száz állam- és kormányfőt, illetve magasrangú diplomáciai képviselőt várnak, és az eseményt nem csak ez teszi különlegessé, hanem az is, hogy Donald Trumpnak ez lesz az első külföldi útja a második elnöki ciklusa alatt.