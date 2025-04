Érdekes folyamatok kezdenek kibontakozni a háttérben: állami kézbe kerülhet a cseh atomprojekt

A cseh cég az

EDU II nevű projektvállalatában lévő többségi részesedését készül értékesíteni az állam részére,

amely a dukovanyi atomerőmű két koreai reaktorának bővítésére hoztak létre. Bár a CEZ is már többségi állami tulajdonban van, azonban az említett projektcég feletti többségi kontroll megszerzése stratégiai cél lehet a cseh vezetés számára. Hiszen egy atomprojekt az ország energiabiztonságának egyik kulcseleme.

Az üzlet bejelentése a következő hetekben várható, bár a pontos feltételeket nem hozták nyilvánosságra.

A cseh kormány már a projekt kivitelezésének kezdetén ígéretet tett a CEZ kockázatainak korlátozására kedvező hitelek formájában és a megtermelt áram fix áron történő megvásárlásával. Ez a megállapodás biztosította a közműszolgáltatónak azt a jogot is, hogy eladja a projektet az államnak, miközben bizonyos mértékű felügyeletet megtart az építés és üzemeltetés felett. A cseh vállalat vezetősége nemrég jelezte, hogy a vállalat még így sem tudja vállalni a szükséges adósságot - ezért is jöhetett szóba az EDU II tulajdonrészének eladása.

2023-ban a Korea Hydro & Nuclear Power Co-t (KHNP) választották ki a dukovanyi reaktorok építésére - az üzlet részleteiről mi is írtunk már:

Röviden a koreai KHNP tavaly nyert megbízást két 1000 megawattos blokk építésére Dukovanyban, és opciót kapott további két reaktor létesítésére a temelíni erőműben.

