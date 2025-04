Döntöttek: mesterséges intelligenciával készülő filmekkel is lehet Oscar-díjat nyerni

Az Oscar-díj szervezői bejelentették, hogy a mesterséges intelligencia (AI) segítségével készült filmeket is díjazhatják a jövőben, miközben továbbra is az emberi közreműködés színvonalát veszik figyelembe az értékelés során - írta meg a BBC

Portfolio Financial IT 2025 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 27-én a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia hétfőn kiadott új szabályzata szerint az AI és más digitális eszközök használata "

sem segíteni, sem ártani nem fog a jelölési esélyeknek.

A döntés a Tudomány és Technológiai Tanács ajánlása alapján született.

A döntés a Tudományos és Technológiai Tanács ajánlása alapján született.

Az új szabályok értelmében az Akadémia tagjainak minden jelölt filmet meg kell nézniük az adott kategóriában ahhoz, hogy részt vehessenek a végső szavazási fordulóban, amely a győztesekről dönt.

A generatív AI – amely egyszerű szöveges utasítások alapján képes szöveget, képeket, hangot és videót létrehozni – már az idei márciusi díjátadón is szerepet játszott egyes díjnyertes alkotásokban. Például Adrian Brody Oscar-díjas alakításában, a The Brutalist című filmben, amelyben a technológiát a színész magyar akcentusának javítására használták. Hangklónozó technológiát alkalmaztak az Oscar-díjas Emilia Perez című musicalben is az énekhangoknál.

Az AI népszerűsége azért is nő a film- és zeneiparban, mivel gyorsan képes módosítani vagy árnyalni egy művész hangszínét és stílusát, vagy finoman változtatni valakinek a megjelenésén. Használata azonban továbbra is vitatott, ahogy a színészek és forgatókönyvírók 2023-as hollywoodi sztrájkai is megmutatták. Susan Sarandon színésznő a BBC-nek nyilatkozva kijelentette:

Ha valaki felhasználhatja az arcomat, a testemet és a hangomat, és olyan dolgokat mondathat vagy csináltathat velem, amelyekről nem dönthettem, az nem jó dolog.

A forgatókönyvírók attól tartanak, hogy a stúdiók költségcsökkentés és időmegtakarítás céljából a ChatGPT-t vagy társait használják kutatási és forgatókönyv-írási célokra is. Animátorok szerint a generatív AI eszközök még nem elég jók ahhoz, hogy reprodukálják munkájuk minőségét, különösen nem díjnyertes színvonalon, különösen, ahol érzelmi töltetre van szükség.

Címlapkép forrása: Mike Coppola/Getty Images