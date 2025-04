Erőset üzent a Világbanknak az amerikai pénzügyminiszter

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter felszólította az IMF-et és a Világbankot, hogy térjenek vissza alapvető küldetésükhöz, és hagyjanak fel olyan területekkel, mint például a klímaváltozás, amelyek szerinte eltérítik őket eredeti céljuktól - írja a Reuters. Amerika politikája a pénzügyminiszter szerint nem jelent elszigetelődést, hanem épp ellenkezőleg, a kereskedelmi partnerekkel való mélyebb együttműködést és kölcsönös tiszteletet szorgalmaz.

Az amerikai pénzügyminiszter szerdán, a nemzetközi pénzügyi intézmények tavaszi ülésének szünetében fejtette ki álláspontját. Bessent hangsúlyozta, hogy a Trump-adminisztráció kész együttműködni ezekkel a szervezetekkel, de csak akkor, ha hűek maradnak eredeti küldetésükhöz.

"Az IMF és a Világbank tartós értéket képviselnek. De a küldetéstől való eltérés letérítette ezeket az intézményeket a helyes útról. Kulcsfontosságú reformokat kell végrehajtanunk annak érdekében, hogy a bretton woods-i intézmények az érdekelteket szolgálják, ne pedig fordítva" - mondta Bessent az Institute of International Finance előtt tartott beszédében. Hangsúlyozta:

Amerika elsőbbsége nem azt jelenti, hogy Amerika fontos egyedül (America First does not mean America alone).

Amerika politikája tehát a pénzügyminiszter szerint nem jelent elszigetelődést, hanem épp ellenkezőleg,

a kereskedelmi partnerekkel való mélyebb együttműködést és kölcsönös tiszteletet szorgalmaz.

A pénzügyminiszter szerint az IMF-nek a fő mandátumára kellene összpontosítania és szigorú hitelezési normákat kellene betartania. "Az IMF egykor rendíthetetlen volt a globális monetáris együttműködés és a pénzügyi stabilitás előmozdításának küldetésében.

Most aránytalanul sok időt és erőforrást fordít a klímaváltozással, a nemek közötti egyenlőséggel és társadalmi kérdésekkel kapcsolatos munkára.

Ezek a kérdések nem tartoznak az IMF küldetéséhez."

Bessent hozzátette, hogy a Világbanknak "technológiasemlegesnek kell lennie és az energiaberuházások megfizethetőségét kell előtérbe helyeznie. Szerinte

A legtöbb esetben ez a gáz és más fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelésbe való befektetést jelenti.

Megjegyezte, hogy a bank finanszírozhat megújuló energiaforrásokat is, valamint olyan rendszereket, amelyek kezelik a szél- és napenergia ingadozásait.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images